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Україна запровадила санкції проти Ірану

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна запровадила санкції проти Ірану
Іран має прямий шлях для постачання зброї до РФ
фото ілюстративне

Санкції запроваджено на 50 років

Верховна Рада на засіданні 29 травня ухвалила постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран». Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«За» проголосували 238 нардепів.

Україна запровадила санкції проти Ірану фото 1

Відповідну постанову до парламенту подав президент України Володимир Зеленський.

У Комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки зазначили, що «вказаним рішенням Рада національної безпеки і оборони України підтримала внесені Кабінетом міністрів України пропозиції щодо «застосування деяких секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран строком на 50 років».

Україна запровадила санкції проти Ірану фото 2
Україна запровадила санкції проти Ірану фото 3

Раніше повідомлялося, що Іран має прямий шлях для постачання зброї до РФ. Зокрема, Росія вбиває українців іранськими «Шахедами».

Теги: Іран Верховна Рада війна

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