Іран постачає РФ ракети та боєприпаси для війни в Україні: з’явились докази

Посольство Росії та посольство Ірану відмовилось коментував контракт між країнами

Британські ЗМІ опублікували контракт на поставку зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав артилерійські та танкові снаряди, а також ракети різного розміру Росії. Про це повідомляє Sky News.

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Документ має 16 сторінок, датований 14 вересня 2022 року і містить різні найменування боєприпасів вартістю понад млн дол.

Згідно з документом, Іран продав різні типи ракет та боєприпасів. Зокрема, 125-мм стволи для танків Т-72, стволи для 122-мм гаубиці Д-30, танкові, артилерійські боєприпаси. Ця угода коштувала 740 тис. дол.

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Документ складено англійською, що звично для контрактів Ірану з іншими країнами. При цьому там є низка орфографічних помилок – за словами експертів, незначні друкарські помилки можливі.

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Посольство Росії та посольство Ірану у Великій Британії не відповіли на прохання прокоментувати угоду з постачання зброї, а також справжність документів. Україна та Британія заявили, що планують перевірити справжність матеріалу і вживуть заходів, якщо він виявиться достовірним.

У Sky News також повідомили, що показали контракт прем’єр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту до Британії у травні та голові МЗС Великої Британії Джеймсу Клеверлі. Обоє заявили, що планують розслідувати достовірність матеріалів і вживуть заходів, якщо вони виявляться достовірними.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляв, що Іран має прямий шлях для постачання зброї до РФ.