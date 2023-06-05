Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Іран постачає РФ ракети та боєприпаси для війни в Україні: з’явились докази

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іран постачає РФ ракети та боєприпаси для війни в Україні: з’явились докази
Іранські 120-мм артилерійські міни М48
фото ілюстративне

Посольство Росії та посольство Ірану відмовилось коментував контракт між країнами

Британські ЗМІ опублікували контракт на поставку зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав артилерійські та танкові снаряди, а також ракети різного розміру Росії. Про це повідомляє Sky News.

Документ має 16 сторінок, датований 14 вересня 2022 року і містить різні найменування боєприпасів вартістю понад млн дол.

Згідно з документом, Іран продав різні типи ракет та боєприпасів. Зокрема, 125-мм стволи для танків Т-72, стволи для 122-мм гаубиці Д-30, танкові, артилерійські боєприпаси. Ця угода коштувала 740 тис. дол.

Документ складено англійською, що звично для контрактів Ірану з іншими країнами. При цьому там є низка орфографічних помилок – за словами експертів, незначні друкарські помилки можливі.

7 фото
На весь екран

Посольство Росії та посольство Ірану у Великій Британії не відповіли на прохання прокоментувати угоду з постачання зброї, а також справжність документів. Україна та Британія заявили, що планують перевірити справжність матеріалу і вживуть заходів, якщо він виявиться достовірним.

У Sky News також повідомили, що показали контракт прем’єр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту до Британії у травні та голові МЗС Великої Британії Джеймсу Клеверлі. Обоє заявили, що планують розслідувати достовірність матеріалів і вживуть заходів, якщо вони виявляться достовірними.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляв, що Іран має прямий шлях для постачання зброї до РФ.

Теги: боєприпаси ракета війна росія Іран

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран має прямий шлях для постачання зброї до РФ
Україна запровадила санкції проти Ірану
29 травня, 16:16
ЛІтак виконував рейс Тегеран-Москва і міг доправити до Росії вантаж військового призначення
У Москві вчетверте за 10 днів приземлився вантажний літак із Ірану
31 травня, 14:11
РФ атакує Україну іранськими дронами
В іранських дронах виявлено деталі з країн-союзників України
3 червня, 06:15

Економіка

Іран постачає РФ ракети та боєприпаси для війни в Україні: з’явились докази
Іран постачає РФ ракети та боєприпаси для війни в Україні: з’явились докази
Наступного року РФ знову скоротить видобуток нафти
Наступного року РФ знову скоротить видобуток нафти
Як перекрити потік російської нафти до Індії та Китаю. Ексміністр економіки Оржель дав відповідь
Як перекрити потік російської нафти до Індії та Китаю. Ексміністр економіки Оржель дав відповідь
Повне нафтове ембарго. Ексміністр економіки Оржель пояснив, чому цього не буде
Повне нафтове ембарго. Ексміністр економіки Оржель пояснив, чому цього не буде
Через підвищення держборгу США можуть відмовитися від закупівлі низки озброєнь – ЗМІ
Через підвищення держборгу США можуть відмовитися від закупівлі низки озброєнь – ЗМІ
Країни-члени спільноти БРІКС планують запровадити нову валюту – Bloomberg
Країни-члени спільноти БРІКС планують запровадити нову валюту – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
35K
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
28K
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
18K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти
15K
Прихід священника з ПЦУ спровокував істерику у московського попа у Переяславі (відео)
13K
Ексміністр енергетики України запропонував вдвічі підняти тариф на електроенергію

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту