Ще один союзник відмовив Путіну в допомозі

Іран відреагував на збройний заколот «вагнерівців»

Тегеран вважає, що нинішні події в Росії є внутрішньою справою цієї країни. Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані, передає пропагандистське інформаційне агентство «Ріа Новини».

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Водночас іранський посадовець від імені своєї країни висловив підтримку верховенству закону в РФ.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін подзвонив президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву, щоб розповісти про ситуацію в країні. Однак той зазначив, що події, що відбуваються в РФ – це внутрішня справа Росії.

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Також Путін подзвонив президенту Білорусі Олександру Лукашенку та президенту Узбекистану Шавкату Мірзієєвиму.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Федеральна служба безпеки Росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

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Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

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Як відомо, нині місто майже ізолювали поліцейські та військові сили. Майже зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 «Дон» (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ). Усі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах із траси виставлено озброєні блокпости – Москва готується до облоги: розвідка повідомила, що відбувається у столиці Росії.

Тим часом Пригожин заявив, що разом зі своїми військами ввечері 24 червня вже перебуває у Московській області.

Напередодні терорист Гіркін оголосив про початок громадянської війни в РФ.