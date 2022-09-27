Кремль оголосив анексію загарбаних територій ще до кінця псевдореферендумів

Країна-терористка навіть не приховує: так звані «референдуми» – просто фікція

РФ знає результати «референдуму» ще до кінця «голосування»

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вся російська влада готова приєднати до країни нові регіони. Йдеться про загарбані окупантами тероиторії України, де рашисти проводять псевдореферендуми. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

«Наші законодавці, наші виконавчі органи, юридичні одиниці готові», – сказав Пєсков.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що 30 вересня кремлівський диктатор Володимир Путін може подати заявку до Федеральної Асамблеї. Песков не підтвердив цю інформацію, але не спростував.

Псевдореферендуми на окупованих територіях проходить з 23 по 27 вересня.

Тим часом новий федеральний округ – Кримський може з’явитися в Росії. До його складу увійде анексований Криму, так звані терористичні «Л/ДНР», тимчасово окуповані території Запоріжжя та Херсонщини.

Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.