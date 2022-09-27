Кремль придумав, куди відійдуть загарбані території України після анексії 

Російські ЗМІ пишуть, що влада РФ створить Кримський федеральний округ

Новий федеральний округ – Кримський може з’явитися в Росії. До його складу увійде анексований Криму, так звані терористичні «Л/ДНР», тимчасово окуповані території Запоріжжя та Херсонщини. Про це пише російське видання «Відомості» з посиланням на власні джерела.

Очолити це новоутворення може колишній голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, заявили джерела, на які посилаються ЗМІ. Начебто рішення про призначення Рогозіна буде прийнято найближчим часом. Кандидатуру пояснюють тим, що після псевдореферендумів на загарбаних територіях України ситуація буде непростою, тож туди окупантам потрібен «політичний важкоатлет». Інший близький до адміністрації кремлівського диктатора Володимира Путіна співрозмовник пояснив можливе призначення Рогозіна тим, що там «великий фронт робіт», а його досі не призначили на федеральну посаду.

Як відомо, Рогозін пішов з поста глави «Роскосмосу» 15 липня.

Так зване «голосування» на псевдореферендумах про приєднання до Росії тимчасово окупованих територій України буде завершено 27 вересня. «Результати» повинні бути оголошені в середу, 28 вересня.

Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.