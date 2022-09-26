Фікція і крапка. Блінкен різко висловився про «референдуми» РФ
Загроза застосування Росією цієї ядерної зброї стала джерелом занепокоєння у світових столицях
Сполученіш Штати Америк вкотре заявили, що вважають «референдуми» на окупованих Росією територіях України незаконними. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
«Ці так звані вибори – це фікція. Крапка», – сказав Блінкен.
Він повторив, що Москва ніколи не може претендувати на українську землю у складі Росії. «Це не так, вона ніколи не буде визнана такою і українці мають повне право забрати її назад», – сказав він.
Так звані референдуми відбуваються після того, як Росія пережила приголомшливі невдачі на полі бою. Очікується, що результат інсценованого голосування, яке широко засудили в усьому світі, буде оголошено у вівторок. Абсолютно очікувано, що більшість людей в окупованих чотирьох південно-східних областях України – Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій – проголосують за вихід зі складу України та приєднання до Росії.
Очікується, що президент Росії Володимир Путін найближчими днями – можливо, вже в четвер – заявить, що ці райони належать Росії і тому захищені силою її повного арсеналу, включаючи найбільший у світі запас ядерної зброї.
Загроза застосування Росією цієї ядерної зброї стала джерелом занепокоєння у світових столицях.
Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.
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