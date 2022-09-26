США анонсували додаткові кроки у відповідь на псевдореферендуми Росії
США готові змусити РФ «платити додаткову швидку й тяжку економічну ціну»
Сполучені Штати ніколи не визнають результатів фейкових референдумів, які проводять окупаційні сили Росії в Україні, та впродовж ближчих днів оголосять про додаткові кроки у відповідь на дії кремля. Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
«США ніколи не визнають ці території чимось іншим, окрім як частиною України, і спільно з партнерами відхиляємо будь-які сфабриковані наслідки, які анонсує Росія. Більше про це ви почуєте від нас у найближчі дні», – сказала вона.
Карін Жан-П'єр зазначила, що США будуть працювати з їхніми союзниками й партнерами, щоб притягти РФ до відповідальності. Штати також будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
«Ми продовжимо працювати з нашими союзниками й партнерами, аби притягти Росію до відповідальності та підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – вказала Жан-П’єр.
Вона додала, що США готові змусити РФ «платити додаткову швидку й тяжку економічну ціну» у відповідь на псевдореферендуми.
Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. Голосування на псевдореферендумі триватиме до 27 вересня.
Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу на організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.
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