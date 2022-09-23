На окупованих територіях почалися «референдуми»

«Референдуми» триватимуть п’ять днів

Окупанти розпочали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.

Луганська область

У так званій «Центральні виборчій комісії ЛНР» пояснили, що, виходячи із заходів безпеки, виборчі комісії розпочали роботу поза приміщеннями дільниць. з 23 по 26 вересня голосування здійснюватиметься шляхом обходу працівниками виборчих комісій прибудинкових територій, громадських просторів та інших місць, придатних для проведення голосування. 27 вересня жителі окупованої Луганщини з 08:00 до 16:00 зможуть проголосувати безпосередньо на дільницях, кількість яких перевищує 460.

Крім того, буде організовано голосування на «референдумі» і для жителів окупованої Луганщини, які проживають на території Російської Федерації. Загалом у РФ відкрито 201 виборчу дільницю.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, на Луганщині російські загарбники намагаються підвищити явку на псевдореферендумі. Людей змушують ходити на роботу та забороняють виїжджати з міста.

Донецька область

Очільник окупаційної адміністрації Донеччини Денис Пушилін оголосив про початок «референдуму» у «ДНР» та заявив, що його проведення стане «кульмінацією непростого шляху» окупованого регіону. Пушилін також назвав референдум «вирішальним проривним кроком у нову реальність».

Голосування відбуватиметься за таким же принципом, як і в інших окупованих регіонах – дільниці відкриються лише 27 вересня, до того – голоси збиратимуть за межами дільниць.

Додамо, що Росія відкриє дільниці для голосування на псевдореферендумі для жителів окупованих областей навіть у таких віддалених регіонах, як Єврейська автономна область, Камчатка та Сахалін.

Запорізька область

Голосування на «референдумі» про входження до складу РФ розпочалось і в Запорізькій області. Представники окупаційної адміністрації заявляють, що роботу розпочали понад п'ять тисяч членів виборчих комісій. Голосування також наразі відбувається за межами дільниць. Взяти участь у фейковому «референдумі» зможуть жителі Запорізької області, які наразі перебувають у інших окупованих областях або на території Росії. «Референдум» триватиме п'ять днів. З 23 по 26 вересня – поза спецприміщеннями, у тому числі з побудинковим обходом. 27 вересня відкриються дільниці.

Голосування організоване у чотирьох із п'яти районів Запорізької області – це ті території, які знаходяться під контролем РФ. До списків виборців включено близько 500 тис. осіб.

Учасникам цього бутафорського голосування запропоновано відповісти на одне запитання: «Ви за вихід Запорізької області зі складу України, утворення Запорізької області самостійної держави та входження її до складу РФ на правах суб'єкта РФ?»

Херсонська область

Як заявив раніше очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо, у «референдумі» на території Херсонської області також братимуть участь жителі районів Миколаївської області, які також опинилися в окупації.

Колаборант Кирило Стремоусов розповів, що на території регіону працюватиме 198 виборчих дільниць, сформовано вісім територіальних виборчих комісій. Він запевнив, що все це «відбувається у рамках міжнародного виборчого законодавства».

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях загарбники посилили терор та паспортизацію.

22 вересня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де розглянули оперативну ситуацію на фронті та можливі дії росіян найближчим часом.