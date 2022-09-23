Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На окупованих територіях почалися «референдуми»

Надія Клочко
glavcom.ua
На окупованих територіях почалися «референдуми»
23 вересня на окупованих територіях України розпочинаються «референдуми»
фото з відкритих джерел

«Референдуми» триватимуть п’ять днів

Окупанти розпочали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.

Луганська область

У так званій «Центральні виборчій комісії ЛНР» пояснили, що, виходячи із заходів безпеки, виборчі комісії розпочали роботу поза приміщеннями дільниць. з 23 по 26 вересня голосування здійснюватиметься шляхом обходу працівниками виборчих комісій прибудинкових територій, громадських просторів та інших місць, придатних для проведення голосування. 27 вересня жителі окупованої Луганщини з 08:00 до 16:00 зможуть проголосувати безпосередньо на дільницях, кількість яких перевищує 460.

Крім того, буде організовано голосування на «референдумі» і для жителів окупованої Луганщини, які проживають на території Російської Федерації. Загалом у РФ відкрито 201 виборчу дільницю.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, на Луганщині російські загарбники намагаються підвищити явку на псевдореферендумі. Людей змушують ходити на роботу та забороняють виїжджати з міста. 

Донецька область

Очільник окупаційної адміністрації Донеччини Денис Пушилін оголосив про початок «референдуму» у «ДНР» та заявив, що його проведення стане «кульмінацією непростого шляху» окупованого регіону. Пушилін також назвав референдум «вирішальним проривним кроком у нову реальність».

Голосування відбуватиметься за таким же принципом, як і в інших окупованих регіонах – дільниці відкриються лише 27 вересня, до того – голоси збиратимуть за межами дільниць.

Додамо, що Росія відкриє дільниці для голосування на псевдореферендумі для жителів окупованих областей навіть у таких віддалених регіонах, як Єврейська автономна область, Камчатка та Сахалін.

Запорізька область

Голосування на «референдумі» про входження до складу РФ розпочалось і в Запорізькій області. Представники окупаційної адміністрації заявляють, що роботу розпочали понад п'ять тисяч членів виборчих комісій. Голосування також наразі відбувається за межами дільниць. Взяти участь у фейковому «референдумі» зможуть жителі Запорізької області, які наразі перебувають у інших окупованих областях або на території Росії. «Референдум» триватиме п'ять днів. З 23 по 26 вересня – поза спецприміщеннями, у тому числі з побудинковим обходом. 27 вересня відкриються дільниці.

Голосування організоване у чотирьох із п'яти районів Запорізької області – це ті території, які знаходяться під контролем РФ. До списків виборців включено близько 500 тис. осіб.

Учасникам цього бутафорського голосування запропоновано відповісти на одне запитання: «Ви за вихід Запорізької області зі складу України, утворення Запорізької області самостійної держави та входження її до складу РФ на правах суб'єкта РФ?»

Херсонська область

Як заявив раніше очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо, у «референдумі» на території Херсонської області також братимуть участь жителі районів Миколаївської області, які також опинилися в окупації.

Колаборант Кирило Стремоусов розповів, що на території регіону працюватиме 198 виборчих дільниць, сформовано вісім територіальних виборчих комісій. Він запевнив, що все це «відбувається у рамках міжнародного виборчого законодавства».

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях загарбники посилили терор та паспортизацію

22 вересня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де розглянули оперативну ситуацію на фронті та можливі дії росіян найближчим часом. 

Читайте також: Кремль. Путін. Мобілізація. Паніка
Теги: росія окупанти Луганщина референдум Донеччина Херсонщина Запорізька область окупація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У телесюжеті заявили, що Росія – це «нідерландські історичні землі»
Нідерландське телебачення влучно потролило Путіна та «референдуми»
Сьогодні, 08:51
Учасники засідання проаналізували стан забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами
Реакція на мобілізацію та «референдуми» РФ: Зеленський провів засідання ставки
Вчора, 21:03
Окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому «референдумі»
Рашисти вигадали спосіб, як збільшити явку на «референдумі»
Сьогодні, 08:30

Події в Україні

У день «референдуму» в Мелітополі прогримів потужний вибух
У день «референдуму» в Мелітополі прогримів потужний вибух
На окупованих територіях почалися «референдуми»
На окупованих територіях почалися «референдуми»
Окупанти вдарили по Миколаєву: уражено офісну будівлю
Окупанти вдарили по Миколаєву: уражено офісну будівлю
18 танків та 20 бойових машин: втрати ворога за добу
18 танків та 20 бойових машин: втрати ворога за добу
Зенітники за добу знищили сім ворожих цілей
Зенітники за добу знищили сім ворожих цілей
Британська розвідка оцінила успіхи ЗСУ на сході
Британська розвідка оцінила успіхи ЗСУ на сході

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
355K
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
149K
П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 
141K
Північна Корея офіційно відцуралася Путіна
105K
Британська розвідка пояснила, чому Путін оголосив мобілізацію
97K
Штурмують кордони. Як росіяни тікають від путінської мобілізації (відео)
58K
Розвідка назвала країни, які постраждають у разі ядерного удару РФ

Новини

ЗСУ ліквідували російського генерала і понад 300 рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Вчора, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Вчора, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту