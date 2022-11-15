Кремль відреагував на заяву Зеленського про «Мінськ-3»
Представник адміністрації російського диктатора вчергове заявив про «відмову Києва від переговорів»
Представник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, що жодного «Мінська-3» не буде. Песков заявив, що слова Зеленського «абсолютно підтверджують» тезу про небажання Києва вести переговори.
«Абсолютно підтверджує», – сказав журналістам прессекретар президента держави-агресорки.
За словами Пєскова, російська сторона «неодноразово вказувала, що готова до переговорів, проте українська влада на законодавчому рівні запровадила заборону на них».
Нагадаємо, у своєму зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.
Зеленський також у своєму зверненні до учасників «Великої двадцятки» закликав припинити руйнівну війну Росії та окреслив ряд умов, необхідних для припинення війни.
У своїй промові Зеленський наголосив, що словам Росії довіряти неможливо, тому «жодних «Мінськів – 3», які Росія порушить одразу ж після укладення, не буде».
До слова, 15 листопада на індонезійському курортному острові Балі розпочався дводенний саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги буде приділено Україні.
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