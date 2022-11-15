Кремль відреагував на заяву Зеленського про «Мінськ-3»

Дмитро Пєсков вчергове поскаржився на відмову України від ведення переговорів

Представник адміністрації російського диктатора вчергове заявив про «відмову Києва від переговорів»

Представник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, що жодного «Мінська-3» не буде. Песков заявив, що слова Зеленського «абсолютно підтверджують» тезу про небажання Києва вести переговори.

«Абсолютно підтверджує», – сказав журналістам прессекретар президента держави-агресорки.

За словами Пєскова, російська сторона «неодноразово вказувала, що готова до переговорів, проте українська влада на законодавчому рівні запровадила заборону на них».

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Нагадаємо, у своєму зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.

Зеленський також у своєму зверненні до учасників «Великої двадцятки» закликав припинити руйнівну війну Росії та окреслив ряд умов, необхідних для припинення війни.

У своїй промові Зеленський наголосив, що словам Росії довіряти неможливо, тому «жодних «Мінськів – 3», які Росія порушить одразу ж після укладення, не буде».

До слова, 15 листопада на індонезійському курортному острові Балі розпочався дводенний саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги буде приділено Україні.

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