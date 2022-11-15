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На саміті G20 Зеленський оголосив умови для припинення війни

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На саміті G20 Зеленський оголосив умови для припинення війни
Президент України Володимир Зеленський підкреслено звертався до країн G19, виключивши зі списку РФ
фото: Офіс президента

Зеленський закликав світову спільноту закріпити ключовий елемент архітектури післявоєнної безпеки

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту G20, які зібралися на Балі, окреслив ряд умов, необхідних для припинення війни. Про це повідомляє The Guardian.

Зеленський заявив, що Росія має вивести свої війська за кордони 1991 року та виплатить компенсацію за завдану шкоду.

На саміті Зеленський закликав світову спільноту «закріпити ключовий елемент архітектури післявоєнної безпеки», щоб запобігти повторенню російської агресії.

«Після здійснення всіх антивоєнних заходів документ, який підтверджує закінчення війни, має бути підписаний сторонами», – заявив він.

Протягом звернення президент України підкреслено звертався до країн G19, виключивши зі списку Росію. Зеленський подякував їм за те, що вони ясно дали зрозуміти, що «не може бути виправдань ядерному шантажу».

Нагадаємо, 15 листопада на індонезійському курортному острові Балі розпочався дводенний саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги буде приділено Україні.

Зеленський у своєму зверненні до учасників «Великої двадцятки» закликав припинити руйнівну війну Росії.

Теги: Володимир Зеленський росія війна G20 саміт Україна

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