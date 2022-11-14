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Відмова від переговорів з РФ: Данілов пояснив, як це вплине на підтримку України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Відмова від переговорів з РФ: Данілов пояснив, як це вплине на підтримку України
Цивілізований світ продовжить допомагати Україні
фото: РНБО

Захід продовжить підтримувати Україну навіть у випадку відмови від переговорів з РФ

Країни Заходу зіштовхнуться із серйозними наслідками, якщо припинять постачання зброї у відповідь на відмову України від переговорів з Росією. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«У публічному суспільстві та просторі все стає відомо. Я можу сказати, що коли у 2008 році нам відмовили у ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО – Ред.), на той час був інший інформаційний простір, не було тих соціальних мереж, які сьогодні існують. Якщо нам припинять постачання зброї, повірте, світ може вибухнути і тоді розмови про демократію та вільний світ, куди вони мають подітися? Це досить небезпечна річ – припинити нам допомогу», – наголосив Данілов.

Раніше повідомлялось, що кремлівські пропагандисти почали готувати росіян до відступу у Крим.

Також Олексій Резніков заявив, що Україна може повернути Крим без бою на тлі внутрішньої кризи у РФ.

Нагадаємо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території,  продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.

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Теги: допомога ЗСУ Україна росія війна

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