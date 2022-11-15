Зеленський до учасників саміту G20: Настав час зупинити війну

Зеленський пропонує обмін полоненими з Росією «всіх на всіх»

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників саміту G20 в Індонезії заявив, що закликав припинити руйнівну війну, розв’язану Росією, та «врятувати тисячі життів». Про це повідомляє AFP.

«Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена», – сказав він.

Також Зеленський у виступі G20 пропонує обмін полоненими з Росією «всіх на всіх».

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Нагадаємо, 15 листопада на індонезійському курортному острові Балі розпочався дводенний саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги буде приділено Україні.

Президент Індонезії Джоко Відодо звернувся до Єврокомісії та членів G7 із проханням «проявити гнучкість та підтримку», аби за підсумками саміту вдалося досягти конкретних результатів.

«Ми сподіваємося, що саміт G20 зможе утворити конкретні партнерства, здатні допомогти світові у його економічному відновленні», – сказав Відодо.

Після початку російського повномасштабного вторгнення до України ряд членів G20 виступили із ініціативою виключити Росію із цього міжнародного альянсу та не запрошувати на саміт представників РФ. Утім, господар Індонезія виступила рішуче проти цього, закликавши до пошуку компромісу заради ухвалення спільного комюніке, яке підтримала б і Москва. Однак, Західні країни, схоже, відмовилися йти на поступки й пом’якшувати свою риторику щодо РФ.

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