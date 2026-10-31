Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Пєсков про Лантратову та Лубінця: У них налагодився хороший діалог

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська омбудсменка Яна Лантратова та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець налагодили конструктивний діалог. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«У них налагодився хороший діалог. Це важливо. Вони потихеньку починають довіряти одне одному. Це добре для правозахисної роботи», – сказав Пєсков, коментуючи взаємодію омбудсменів.

На запитання про можливість відвідування Лантратовою та Лубінцем засуджених росіян та українців Пєсков відповів, що таких домовленостей наразі немає. «Якщо це питання буде порушено, напевно, спочатку вони домовляться про такий план. Потім, звісно, кожному знадобиться узгодження з компетентними службами. Цей процес багатоетапний», – зазначив він.

«Лубінець приїхав до Росії. Це вперше. Вперше він приїхав до Росії, тому, що називається, прецедент є», – додав Пєсков.

Нагадаємо, 23 жовтня 2026 року стало відомо про домовленість України та Росії щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Українську переговорну групу очолив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російську – уповноважена з прав людини Яна Лантратова. Тим часом у соцмережах розгорілася дискусія про те, якою має бути дипломатія з представниками країни-агресорки.

Під час зустрічей представники обох країн спілкувалися, тиснули одне одному руки та проводили спільні брифінги. Поведінка Дмитра Лубінця під час зустрічей з російською делегацією викликала неоднозначну реакцію в соціальних мережах.