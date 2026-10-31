Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
Пєсков прокоментував взаємодію омбудсменів
фото: ТАСС

Пєсков про Лантратову та Лубінця: У них налагодився хороший діалог

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська омбудсменка Яна Лантратова та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець налагодили конструктивний діалог. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«У них налагодився хороший діалог. Це важливо. Вони потихеньку починають довіряти одне одному. Це добре для правозахисної роботи», – сказав Пєсков, коментуючи взаємодію омбудсменів.

На запитання про можливість відвідування Лантратовою та Лубінцем засуджених росіян та українців Пєсков відповів, що таких домовленостей наразі немає. «Якщо це питання буде порушено, напевно, спочатку вони домовляться про такий план. Потім, звісно, кожному знадобиться узгодження з компетентними службами. Цей процес багатоетапний», – зазначив він.

«Лубінець приїхав до Росії. Це вперше. Вперше він приїхав до Росії, тому, що називається, прецедент є», – додав Пєсков.

Нагадаємо, 23 жовтня 2026 року стало відомо про домовленість України та Росії щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Українську переговорну групу очолив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російську – уповноважена з прав людини Яна Лантратова. Тим часом у соцмережах розгорілася дискусія про те, якою має бути дипломатія з представниками країни-агресорки.

Під час зустрічей представники обох країн спілкувалися, тиснули одне одному руки та проводили спільні брифінги. Поведінка Дмитра Лубінця під час зустрічей з російською делегацією викликала неоднозначну реакцію в соціальних мережах.

Читайте також:

Теги: війна Олешки Дмитро Лубінець Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США думають, що завершення угоди щодо Лукойлу» є фактором у мирних переговорах щодо України
NYT: Угода щодо російського енергетичного гіганта переплітається з війною в Україні
5 жовтня, 02:45
Засновника пропагандистського телеканалу «Царьград» вважають близьким до Кремля та Володимира Путіна
Росія пригрозила США через конфіскацію коштів соратника Путіна та передачу їх ЗСУ
2 жовтня, 14:36
Президент США Дональд Трамп заявив, що намагається врегулювати ще одну війну
«На підході завершення ще однієї війни»: Трамп анонсував розмову з Путіним
7 жовтня, 20:54
Найбільше фактичних повернень за програмою зафіксували у 20-й окремій бригаді безпілотних систем «К-2»
До війська повернулися бійці чисельністю майже три бригади – Міноборони
8 жовтня, 17:15
Президент не уточнив, які саме системи, ракети чи інше обладнання Україна планує обговорювати
Зеленський розповів деталі майбутніх переговорів української делегації у США
8 жовтня, 21:25
Модернізація може бути пов’язана з проблемами точності наведення
ГУР попередив про нову версію ракети «Кинджал»
12 жовтня, 10:02

Політика

Суд заборонив Трампу погрожувати виборчим комісіям кримінальним переслідуванням
Суд заборонив Трампу погрожувати виборчим комісіям кримінальним переслідуванням
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
Міністри закордонних справ країн G20 відмовилися від спільного фото через Лаврова
Міністри закордонних справ країн G20 відмовилися від спільного фото через Лаврова
Конституційна криза в Польщі. Навроцький зробив заяву про загрозу внутрішній безпеці
Конституційна криза в Польщі. Навроцький зробив заяву про загрозу внутрішній безпеці
Бізнес США відмовився приймати російський дизель
Бізнес США відмовився приймати російський дизель
Мерц анонсував нову зустріч «коаліції охочих» у Берліні
Мерц анонсував нову зустріч «коаліції охочих» у Берліні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
124K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
29 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua