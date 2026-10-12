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ГУР попередив про нову версію ракети «Кинджал»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ГУР попередив про нову версію ракети «Кинджал»
Модернізація може бути пов’язана з проблемами точності наведення
фото: wikipedia

Росіяни змінюють бойову частину ракети на тлі проблем із точністю та скорочення виробництва

Росія розробляє нову модифікацію аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинджал» з осколково-фугасною бойовою частиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України.

У ГУР оприлюднили інтерактивну 3D-модель «Кинджала», а також інформацію про його складові та підприємства, залучені до виробництва ракети.

3D-модель модифікації російської ракети
3D-модель модифікації російської ракети
фото: ГУР

За даними української розвідки, «Кинджал» є одноступеневою твердопаливною ракетою з інтегрованою бойовою частиною. Приблизно 90% її складових уніфіковано з балістичною ракетою 9М723 комплексу «Іскандер-М».

Нині ракета має два типи бойового оснащення: проникаючу фугасну бойову частину, призначену для ураження захищених споруд, та спеціальну ядерну. Тепер росіяни працюють над варіантом з осколково-фугасною бойовою частиною.

У ГУР припускають, що така модернізація може бути пов’язана з проблемами точності наведення. Для проникаючої бойової частини точність особливо важлива, адже вона має вражати конкретні укріплені об’єкти.

За інформацією розвідки, у 2026 році Росія суттєво скоротила обсяги державного замовлення на «Кинджали». Виробничі потужності, комплектуючі та сировину переорієнтували на виготовлення балістичних ракет «Іскандер-М».

Ще одним обмеженням є ресурс літаків-носіїв – МіГ-31К та МіГ-31И. За даними ГУР, російська авіаційна промисловість наразі не виробляє ці літаки.

Варто нагадати, що російські спецслужби готують нові гібридні операції на території країн Європейського Союзу та НАТО. Серед імовірних цілей Росії опинилися приймальні станції супутникового інтернету Starlink.

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Теги: ракета війна ГУР росія

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