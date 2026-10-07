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«На підході завершення ще однієї війни»: Трамп анонсував розмову з Путіним

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«На підході завершення ще однієї війни»: Трамп анонсував розмову з Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що намагається врегулювати ще одну війну
фото: росзмі, White house

Президент США заявив, що вже врегулював вісім воєн і тепер працює над наступною

Президент США Дональд Трамп заявив, що намагається врегулювати ще одну війну та планує телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Про це він сказав, коментуючи свою дипломатичну діяльність під час зустрічі з журналістами у Білому домі, пише «Главком».

Трамп заявив, що за час роботи вже займався врегулюванням восьми воєн, а тепер, за його словами, на підході ще одна. «Я врегулював вісім воєн. На підході ще одна. У мене запланований дзвінок із Путіним», – заявив президент США.

Він не уточнив усіх деталей майбутньої розмови, однак раніше неодноразово говорив про необхідність завершення війни Росії проти України та заявляв про готовність обговорювати це питання безпосередньо з Путіним.

Трамп також називав війну РФ проти України одним із конфліктів, які йому поки не вдалося завершити, попри його заяви про врегулювання інших міжнародних протистоянь. У липні він говорив, що сподівається на завершення війни та зазначав, що обидві сторони мають піти на поступки.

Раніше Трамп уже проводив телефонні переговори з Путіним. Зокрема, у вересні американський президент після розмови заявив, що російський лідер нібито хоче домовитися про завершення війни, однак конкретної угоди після цієї розмови оголошено не було.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів з Україною, однак хоче розуміти, з якими пропозиціями президент Володимир Зеленський направить своїх представників. 

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Теги: росія США війна путін Дональд Трамп переговори

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