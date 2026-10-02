Росія пригрозила США через конфіскацію коштів соратника Путіна та передачу їх ЗСУ

Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу та заявив про встановлення американських посадовців, причетних до рішення

Росія відкрила кримінальну справу через конфіскацію у США коштів російського олігарха Костянтина Малофєєва та їх подальше використання для допомоги Україні. Слідчий комітет РФ заявив, що має намір встановити американських посадовців, причетних до ухвалення відповідного рішення. Про це повідомила офіційна представниця відомства країни-агресора Світлана Петренко, пише «Главком».

За словами Петренко, Головне слідче управління Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за заявою Малофєєва. Слідство розслідує нібито привласнення коштів, які перебували на рахунках бізнесмена у США, та їх подальше використання для фінансування Збройних сил України.

Російське відомство стверджує, що американська влада нібито «незаконно» заарештувала гроші Малофєєва. Слідчий комітет заявив, що в межах розслідування встановлюватиме всі обставини справи та конкретних американських посадовців, які брали участь в ухваленні рішення.

«У рамках розслідування встановлюються всі обставини того, що сталося, та конкретні посадові особи органів влади США, які причетні до ухвалення цих незаконних рішень», – заявила представниця окупантів.

Йдеться про активи засновника російського пропагандистського телеканалу «Царьград» Костянтина Малофєєва. У лютому 2023 року американський суд дозволив конфіскувати $5,4 млн, які перебували на заблокованому рахунку бізнесмена в банку Sunflower Bank у Денвері.

За версією американської прокуратури, Малофєєв намагався перевести ці кошти іншій особі всупереч санкціям, запровадженим проти нього. У травні 2023 року тодішній генеральний прокурор США Меррік Гарленд дозволив передати конфісковані активи на допомогу Україні. Пізніше Міністерство юстиції США уточнювало, що гроші передали Державному департаменту для підтримки українських ветеранів.

Сам Малофєєв стверджує, що американська влада вилучила в нього загалом близько $10 млн, а $5,4 млн із цієї суми були передані Україні. Водночас російський СК у своїй заяві не назвав загальної суми коштів, які стали предметом розслідування.

Малофєєв перебуває під санкціями США з 2014 року. Американська влада звинувачувала його в спробі обходити санкційні обмеження. Російський олігарх ці звинувачення заперечував.

Костянтин Малофєєв – російський бізнесмен і засновник пропагандистського телеканалу «Царьград». Його вважають близьким до Кремля та Володимира Путіна. Малофєєв підтримує політику російської влади щодо України, а західні держави запровадили проти нього санкції через його роль у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі.

Варто нагадати, що Україна готує асиметричну відповідь на виключення російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова із санкційних списків. Київ уже підготував перелік із понад 20 російських олігархів, проти яких планує запровадити обмеження. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів під час закритої зустрічі з журналістами.