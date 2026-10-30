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Чи треба усміхатися і тиснути руки росіянам? Мережа дискутує через поведінку омбудсмена Лубінця

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Чи треба усміхатися і тиснути руки росіянам? Мережа дискутує через поведінку омбудсмена Лубінця
Під час гуманітарної місії в Олешках Лубінець продовжує зустрічатися та спілкуватися з представниками російської делегації
скриншот з відео

Частина користувачів обурилася тим, що український омбудсман тисне руки представникам країни-агресорки та посміхається

23 жовтня 2026 року стало відомо про домовленість України та Росії щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Українську переговорну групу очолив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російську – уповноважена з прав людини Яна Лантратова. Тим часом у соцмережах розгорілася дискусія про те, якою має бути дипломатія з представниками країни-агресорки, пише «Главком».

Під час зустрічей представники обох країн спілкувалися, тиснули одне одному руки та проводили спільні брифінги. Поведінка Дмитра Лубінця під час зустрічей з російською делегацією викликала неоднозначну реакцію в соціальних мережах.

Чому поведінка Лубінця обурила частину українців

Частина користувачів обурилася тим, що український омбудсман усміхається та тисне руки представникам країни, яка продовжує війну проти України. Вони вважають, що навіть під час важливих переговорів не варто демонструвати приязність до росіян, адже за столом переговорів перебувають представники держави, військові якої щодня вбивають українців.

Дискусія щодо поведінки Лубінця почалася ще 23 жовтня, коли з’явилися фото його рукостискання з представниками російської делегації на тлі підготовки обміну полоненими.

23 жовтня Яна Лантратова та Дмитро Лубінець зустрілися в Білорусі на тлі підготовки обміну полоненими
23 жовтня Яна Лантратова та Дмитро Лубінець зустрілися в Білорусі на тлі підготовки обміну полоненими
скриншот з відео

Під час нових зустрічей у межах гуманітарної місії в Олешках деякі користувачі звернули увагу на усмішки та невимушене спілкування Лубінця з росіянами, які, на їхню думку, виглядають надто приязно.

Під час гуманітарної місії в Олешках Лубінець продовжує зустрічатися та спілкуватися з представниками російської делегації
Під час гуманітарної місії в Олешках Лубінець продовжує зустрічатися та спілкуватися з представниками російської делегації
скриншот з відео

Одна з коментаторок зауважила, що російські представники, судячи з їхньої поведінки, сприймають таке спілкування як можливість знову говорити про «братерство». На її думку, подібні жести недоречні, коли Росія продовжує атакувати українські міста.

Інші дописи містили ще різкіші оцінки. Зокрема, користувачі називали такі зустрічі неприйнятними та ставили під сумнів доцільність спільних фотографій із представниками країни-агресорки. Дехто також звернув увагу на маршрут евакуації через Росію та запитував, чому для допомоги жителям Олешок доводиться домовлятися саме з Москвою.

Деякі користувачі критикують Дмитра Лубінця за надто приязне спілкування з представниками російської делегації
Деякі користувачі критикують Дмитра Лубінця за надто приязне спілкування з представниками російської делегації

За що користувачі підтримують українського омбудсмана

Водночас у коментарях під дописами Лубінця було чимало тих, хто став на його захист. Прихильники омбудсмана наголошують, що дипломатія не обов'язково має супроводжуватися образами чи демонстрацією ворожості. На їхню думку, представник України повинен зберігати витримку та шукати можливості домовитися, якщо від цього залежать людські життя.

Частина людей прямо назвала дії омбудсмана справжньою дипломатією. Інші користувачі також дякували Лубінцю за роботу та наголошували, що в такій ситуації головне – результат, а не емоції під час переговорів. Один із користувачів зауважив, що люди, які критикують Лубінця, не завжди розуміють ціну домовленостей, тоді як на окупованих територіях залишаються цивільні, для яких допомога може бути питанням життя і смерті.

Окремі коментатори нагадували, що сам факт переговорів не означає примирення з Росією. Вони закликали не оцінювати роботу української делегації лише за кадрами рукостискань, а дочекатися результатів місії.

Частина людей прямо назвала дії омбудсмана Лубінця справжньою дипломатією
Частина людей прямо назвала дії омбудсмана Лубінця справжньою дипломатією

Що відомо про гуманітарну місію в окупованих Олешках

Олешки перебувають під російською окупацією з лютого 2022 року
Олешки перебувають під російською окупацією з лютого 2022 року
скриншот з відео

Олешки – місто на лівому березі Дніпра в Херсонській області, яке перебуває під російською окупацією з лютого 2022 року. Після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року гуманітарна ситуація там значно погіршилася. Місцеві жителі потерпають від нестачі продуктів, питної води та медикаментів, а виїхати з міста небезпечно.

Наприкінці жовтня 2026 року Україна та Росія домовилися про проведення гуманітарної місії. Вона передбачає доставлення допомоги жителям Олешок та евакуацію цивільних, які хочуть залишити окуповане місто. Посередницею в переговорах стала перша леді США Меланія Трамп.

27 жовтня в районі Олешок запровадили режим припинення вогню, щоб створити умови для проведення операції. Наступні дні сторони готували маршрути та гуманітарний вантаж.

30 жовтня українська та російська делегації увійшли до Олешок для проведення гуманітарної операції. До конвою, який зібрали поблизу міста, увійшли 25 автобусів, автомобілі швидкої допомоги та інший транспорт. Допомогу планують надати тим, хто залишиться в місті, а охочим виїхати – забезпечити евакуацію. Жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині зустріли українську делегацію зі сльозами на очах.

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Теги: дипломатія Херсонщина Дмитро Лубінець Олешки

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