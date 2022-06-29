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    Політика

    Кремлівський олігарх і родичка Путіна: Британія оголосила нові антиросійські санкції

    Двоюрідна небога Путіна Анна Цивільова (на фото) і олігарх Володимир Потанін потрапили у санкційний список Великої Британії - Кремлівський олігарх і родичка Путіна: Британія оголосила нові антиросійські санкції
    Двоюрідна небога Путіна Анна Цивільова (на фото) і олігарх Володимир Потанін потрапили у санкційний список Великої Британії
    фото з відкритих джерел

    Уряд Сполученого королівства закрив британський ринок для ключового олігарха путінської Росії

    Велика Британія запровадила санкції проти кількох російських бізнесменів. Зокрема, до санкційного списку був включений Володимир Потанін, «олігарх номер два в Росії». Про це повідомила пресслужба британського уряду.

    Як пояснює влада Великої Британії, Потанін та його великий холдинг «Інтеррос» є одним із стовпів путінського режиму. Британці нагадали, що уже під час війни Потанін купив дві банківські установи – «Росбанк» та «Тінькофф».

    Крім Потаніна, британські санкції зачепили і родичку Путіна Анну Цивільову (її російські ЗМІ називають двоюрідною небогою президента Росії). Цивільова, чоловік якої Сергій є губернатором багатої на поклади вугілля Кемеровської області, очолює вуглевидобувну компанію «Колмар Груп».

    Крім самої Цивільової, до санкційного списку була включена і компанія, президентом якої є путінська родичка.

    «Поки Путін продовжує свою огидну атаку на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто і ніщо не перебуває у безпеці, включаючи найближче оточення Путіна», – зазначив речник британського уряду.

    Нагадаємо, учора, 28 червня, США запровадили санкції проти російського холдингу «Ростех», зокрема, проти авіаційних підприємств, які входять до цієї державної компанії.

    У відповідь МЗС Росії заборонило в’їзд дружині та доньці президента США Джо Байдена.

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    Теги: росія санкції Велика Британія
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    Кремлівський олігарх і родичка Путіна: Британія оголосила нові антиросійські санкції