США покарали компанії дев'яти країн за порушення законів про санкції

США додали 36 компаній до списку структур, яким обмежений доступ до американських технологій та товарів

Міністерство торгівлі США внесло 36 компаній з дев’яти країн до списку структур, яким обмежено доступ до американських технологій і товарів. Вони порушили закони США про міжнародні санкції. Про це пише Голос Америки.

З 36 компаній, 25 базуються в КНР, решта — в Росії, ОАЕ, Литві, Пакистані, Сінгапурі, Великобританії, Узбекистані та В'єтнамі.

Зокрема, російське OOO Intertech Instruments покарали за незаконні постачання Ірану.

Шість компаній покарані за підтримку російського військово-промислового потенціалу в порушення санкційного режиму, який набув чинності після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Нагадаємо, саміт групи G7 узгодив нові санкції для Росії та допомогу Україні. Країни «Великої сімки» на переговорах «досягли прогресу» щодо встановлення цінових обмежень на імпорт російської нафти.

Крім того, за інформацією Bloomberg, країни G7 хочуть обмежити ціни на газ із Росії.