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  4. Путін не боїться санкцій проти доньок: ексдруг президента Росії назвав причину
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    У світі

    Путін не боїться санкцій проти доньок: ексдруг президента Росії назвав причину

    Поразка Януковича 2004 року стала особистою образою для Путіна - Путін не боїться санкцій проти доньок: ексдруг президента Росії назвав причину

    Поразка Януковича 2004 року стала особистою образою для Путіна

    фото: «Вєсті»

    Володимир Путін з 2004 року живе лише Україною

    Україна є давнім особистим болем президента Росії Володимира Путіна. Про це колишній російський банкір Сергій Пугачов, який довгий час мав тісні стосунки із Путіним, заявив у інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

    Причиною такого нав’язливого інтересу Путіна до України є поразка на президентських виборах 2004 року провладного кандидата Віктора Януковича.

    За словами Пугачова, Путін сприйняв ту поразку як особисту невдачу – і з тих пір жив тільки Україною.

    Причому, зазначив давній друг російського президента, самому Путіну не є важливими як Янукович, так і Медведчук та інші пов’язані з українською історією персонажі. Пугачов запевнив, що Путіна не зачіпають навіть санкції проти рідних доньок, бо він живе лише думкою про ту поразку в Україні.

    Звідси, з цієї зацікавленості українською темою, на думу колишнього російського банкіра, й усі відкриття пам’ятників українським князям та княгиням в Росії – Ользі, Володимиру тощо.

    Нагадаємо, що у квітні США запровадили санкції проти обох доньок президента Росії.

    А у травні Британія вдарила санкціями по Аліні Кабаєвій, яку називають коханкою Путіна.

    У кінці травня Кабаєва потрапила під санкції уряду Канади.

    Теги: росія Віктор Янукович війна путін Україна
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    Путін не боїться санкцій проти доньок: ексдруг президента Росії назвав причину