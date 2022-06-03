Путін не боїться санкцій проти доньок: ексдруг президента Росії назвав причину

Володимир Путін з 2004 року живе лише Україною

Україна є давнім особистим болем президента Росії Володимира Путіна. Про це колишній російський банкір Сергій Пугачов, який довгий час мав тісні стосунки із Путіним, заявив у інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Причиною такого нав’язливого інтересу Путіна до України є поразка на президентських виборах 2004 року провладного кандидата Віктора Януковича.

За словами Пугачова, Путін сприйняв ту поразку як особисту невдачу – і з тих пір жив тільки Україною.

Причому, зазначив давній друг російського президента, самому Путіну не є важливими як Янукович, так і Медведчук та інші пов’язані з українською історією персонажі. Пугачов запевнив, що Путіна не зачіпають навіть санкції проти рідних доньок, бо він живе лише думкою про ту поразку в Україні.

Звідси, з цієї зацікавленості українською темою, на думу колишнього російського банкіра, й усі відкриття пам’ятників українським князям та княгиням в Росії – Ользі, Володимиру тощо.

Нагадаємо, що у квітні США запровадили санкції проти обох доньок президента Росії.

А у травні Британія вдарила санкціями по Аліні Кабаєвій, яку називають коханкою Путіна.

У кінці травня Кабаєва потрапила під санкції уряду Канади.