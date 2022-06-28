Росія запровадила санкції проти сім’ї Байдена

Відтепер дружина і донька Байдена не зможуть в'їхати на територію Росії

«Ідеологи русофобського курсу» США не зможуть в’їхати на територію РФ

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про санкції для 25 громадян Сполучених Штатів. Про це повідомляє пресслужба МЗС країни-агресора.

До списку включені перша леді США Джилл Байден та донька президентського подружжя Ешлі. Відтепер вони не зможуть в’їхати на територію Росії.

Також відомство Сергія Лаврова наголосило санкціях проти тих громадян США, які «відповідальні за формування русофобського курсу». Серед них, зокрема, шість сенаторів від обох парламентських партій Сполучених Штатів.

До санкційного списку включені й учасники групи «Макфол-Єрмак», бо вони, як заявляє зовнішньополітичне відомство РФ, розробляють «рекомендації щодо антиросійських рестрикцій».

В’їзд до Росії усім підсанкційним особам заборонений безстроково.

Нагадаємо, що у березні Росія, забувши, що повне ім’я президента США «Джозеф Байден-молодший» запровадила санкції проти давно померлого батька глави Білого дому.

Додамо, що сьогодні ж міністерство фінансів США запровадило санкції проти російської державної корпорації «Ростех», зокрема, проти низки авіаційних підприємств, які входять до складу цього холдингу.

Також Сполучені Штати заборонили імпорт золота із Росії, а, крім того, сьогоднішні санкції торкнулися і найбільшого виробника вантажівок у Росії, компанії КамАЗ.