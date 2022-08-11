Росія назвала латвійських законодавців «неонацистами»
У Кремлі почалася істерика щодо рішення Латвії
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова істерично відреагувала на рішення Латвії, яка визнала РФ державою-спонсором тероризму. Свою реакцію Захарова оприлюднила в Telegram.
«Враховуючи, що жодної фактури, крім тваринної ксенофобії, під цим рішенням немає, так і іменувати ідеологів потрібно не інакше як неонацисти», – заявила вона.
Захарова також нагадала свій коментар від 8 серпня, в якому назвала тоді ще намір оголосити Росію спонсором тероризму «черговою ворожою акцією латвійських законодавців».
«Патологічна русофобія правлячої верхівки Латвії вже стала причиною серйозних економічних і соціальних проблем цієї прибалтійської країни, обрушила рівень життя її населення», – написала вона тоді.
Як відомо, сьогодні, 11 серпня сейм Латвії офіційно визнав Росію спонсором тероризму, а її дії в Україні – тероризмом. Сейм закликав країни Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.
Нагадаємо, 10 травня сейм Литовської республіки одноголосно ухвалив рішення про визнання Росії державою-терористом.
11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.
Згодом комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм.
Раніше Сенатори США Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Річард Блюменталь (Демократична партія) закликали адміністрацію президента Джо Байдена визнати Росію країною-спонсором тероризму.
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