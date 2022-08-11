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Хакери атакували Сейм Латвії: підозрюють росіян

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Хакери атакували Сейм Латвії: підозрюють росіян
фото з відкритих джерел

Відповідальність за кібератаку взяла на себе децентралізована російська хакерська асоціація Killnet

Вебсайт Сейму Латвії, яка оголосила Росію державою-спонсором тероризму, в четвер атакували хакери – імовірно, проросійське угруповання Killnet. Про це повідомляє Delfi.

Проти латвійського Сейму була здійснена DDoS-атака, під час якої на вебсайт надсилалися тисячі запитів, що тимчасово паралізувало сервер.

У Сеймі в коментарі порталу підкреслили, що їхня ІТ-інфраструктура пристосована до таких ситуацій, щоб наслідки атаки можна було усунути якомога швидше.

Згідно з повідомленнями Telegram-каналів, відповідальність за кібератаку взяла на себе децентралізована російська хакерська асоціація Killnet, яка вже атакувала різні сайти, зареєстровані в Латвії.

Раніше Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події Латвії повідомляла про значне зростання кіберактивності, спрямованої проти держави, в останні місяці.

Як відомо, сьогодні, 11 серпня сейм Латвії офіційно визнав Росію спонсором тероризму, а її дії в Україні – тероризмом. Сейм закликав країни Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

Нагадаємо, 10 травня сейм Литовської республіки одноголосно ухвалив рішення про визнання Росії державою-терористом. 

11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Згодом комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм. 

Раніше Сенатори США Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Річард Блюменталь (Демократична партія) закликали адміністрацію президента Джо Байдена визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Читайте також: Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
Теги: Латвія

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