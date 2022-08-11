Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви

Російські політики обурені рішенням сейму Латвії

Москва у відповідь на дії Латвії, яка офіційно визнала Росію «державою, яка спонсорує тероризм», пригрозила «заходами у відповідь». Про це заявив сенатор Ради Федерації Сергій Цеков, пишуть російські ЗМІ.

«Думаю, Росія вживе заходів у відповідь, які вказують Латвії на її місце, і ці заходи будуть для неї болючі», — сказав Цеков.

Політик вважає, що насамперед відповідь на дії Риги може мати економічний характер. Зокрема, може йтися про заборону транзиту вантажів територією Росії. Цеков заявив, що ухвалене сеймом Латвії рішення, «виходить за всі рамки».

На рішення латвійського парламенту також відповіли у російській Держдумі. Член Комітету з міжнародних справ Марія Бутіна заявила, що Росії потрібно відповісти на визнання РФ спонсором тероризму, хоч «Латвія і не є найвпливовішою країною в Євросоюзі».

Як відомо, сьогодні, 11 серпня сейм Латвії офіційно визнав Росію спонсором тероризму, а її дії в Україні – тероризмом. Сейм закликав країни Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.