Поліція Латвії відмовилась охороняти російські консульства

З огляду на воєнні злочини армії РФ в Україні Латвія звужує дипломатичні відносини з Росією

Поліція Латвії більше не охоронятиме генеральні консульства Російської Федерації в Даугавпілсі та Лієпаї. Про це пише латвійський портал LMS.

Дипломатичних працівників цих консульств оголошено в Латвії небажаними особами. У квітні було вирішено відкликати згоду працювати цих генеральних консульств, в такий спосіб, закривши консульські представництва РФ. Всім вигнаним співробітникам потрібно було залишити країну до 30 квітня.

На початку квітня міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич повідомив, що з огляду на воєнні злочини армії Російської Федерації в Україні Латвія звужує дипломатичні відносини з Росією, закривши її генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї. Тоді ж було ухвалено рішення про висилку 13 російських дипломатів.

Також Латвія призупинила видачу віз росіянам.

Також країна запропонувала ввести заборону на видачу туристичних віз ЄС росіянам після теракту в Оленівці.

Уряд Фінляндії також має намір ввести нові обмеження на видачу туристичних віз для громадян Росії. Зараз розглядається кілька відповідних варіантів.

Фінська митниця почала перевіряти росіян на предмет перевезення санкційних товарів. Менш ніж за тиждень наприкінці липня митниця Фінляндії провела 2,5 тис. перевірок та виявила близько 100 випадків контрабанди санкційних товарів, у тому числі придатних для використання у військових цілях.