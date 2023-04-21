Латвія відправить Україні усі свої зенітно-ракетні комплекси Stinger
Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони
Уряд Латвії готовий передати Україні всі наявні в країні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Про це заявила міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце на засіданні «Рамштайну», повідомляє LSM.
«Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем ППО і вирішила передати Україні всі наявні у нас системи ППО Stinger. Ми зробимо все можливе, щоб передати їх якомога швидше. Усі Stinger, які ми відправили на фронт в Україну, призначені не тільки для свободи України, а й для безпеки Латвії», – наголосила посадовиця.
Вона уточнила, що це не означатиме, що Латвія залишиться зовсім без переносних систем ППО.
«Замість них у нас будуть більш сучасні системи RBS, траєкторію яких можна змінити навіть після пострілу», – зауважила Мурнієце.
Нагадаємо, що сейм Латвії 20 квітня у терміновому порядку ухвалив закон «Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня».
До слова, міністерство оборони США уклало з виробником ракетних двигунів Aerojet Rocketdyne угоду на $215,6 млн на розширення та модернізацію підприємств цієї компанії. Кошти будуть спрямовані, зокрема, на прискорення постачань Javelin і Stinger Україні.
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