Яку військову допомогу Україні надали Нідерланди: список

Нідерланди також передали Україні польові намети та паливо

Україна отримала від Нідерландів дві пускові установки ЗРК Patriot з відповідними ракетами

Міністерство оборони Нідерландів розкрило список військової допомоги, яка була надана Україні під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомляється на сайті відомства.

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Зокрема, країна передала:

Бойові машини: танки Т-72 (45 одиниць), броньовані гусеничні машини YPR (196 одиниць), розвідувальні машини Fennek і гусеничні машини Viking. Танки Leopard 1 спільно з Данією та Німеччиною (не менше 100 одиниць).

Системи вогневої підтримки: самохідні гаубиці PzH 2000 (вісім одиниць) та 120-мм міномети.

Системи протиповітряної оборони: дві пускові установки ЗРК Patriot з відповідними ракетами, мобільні зенітні гарматні системи MR-2 (100 одиниць), ракети та ракетні комплекси протиповітряної оборони, такі як Stinger.

Індивідуальна зброя: ручні кулемети різних калібрів, гвинтівки та пістолети.

Боєприпаси: різні види малокаліберних боєприпасів для індивідуальної зброї та боєприпаси для бойових машин і артилерійських систем, протитанкових боєприпасів, таких як LAW та Panzerfaust.

Датчики та чутливі пристрої: різні типи безпілотних літальних апаратів із комплектуючими (143 одиниці), радари та системи виявлення, такі як наземні датчики, і всього 1037 одиниць приладів нічного бачення включно з тепловізорами.

Мости Baileybruggen (15 одиниць) та понтонні системи М3 (шість одиниць).

Кухні польові кухні (31 одиниця).

Транспортні засоби (441 одиниця): 4-тонні вантажівки, автомобілі Amarok та машини швидкої допомоги.

Обладнання для розмінування: одна установка для розмінування Scanjack і дві установки Bozena, міношукачі та інше обладнання.

Кораблі (шість одиниць): два два шукачі мін класу Alkmaar.

Польові госпіталі (10 одиниць).

Намети (300 одиниць).

Агрегати (676 одиниць).

Запчастини: для різних типів транспортних засобів і систем (озброєння).

Матеріально-технічне забезпечення: два крани, 10 екскаваторів та 21 автонавантажувач.

Особисте спорядження: такі як одяг, шоломи, бронежилети і пайки.

Товари медичного призначення: особисті аптечки та ліки.

Паливо.

З міркувань безпеки ще частину допомоги не оприлюднили.

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