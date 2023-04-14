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Яку військову допомогу Україні надали Нідерланди: список

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Яку військову допомогу Україні надали Нідерланди: список
Нідерланди також передали Україні польові намети та паливо
фото ілюстративне

Україна отримала від Нідерландів дві пускові установки ЗРК Patriot з відповідними ракетами

Міністерство оборони Нідерландів розкрило список військової допомоги, яка була надана Україні під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомляється на сайті відомства.

Зокрема, країна передала:

  • Бойові машини: танки Т-72 (45 одиниць), броньовані гусеничні машини YPR (196 одиниць), розвідувальні машини Fennek і гусеничні машини Viking. Танки Leopard 1 спільно з Данією та Німеччиною (не менше 100 одиниць).
  • Системи вогневої підтримки: самохідні гаубиці PzH 2000 (вісім одиниць) та 120-мм міномети.
  • Системи протиповітряної оборони: дві пускові установки ЗРК Patriot з відповідними ракетами, мобільні зенітні гарматні системи MR-2 (100 одиниць), ракети та ракетні комплекси протиповітряної оборони, такі як Stinger.
  • Індивідуальна зброя: ручні кулемети різних калібрів, гвинтівки та пістолети.
  • Боєприпаси: різні види малокаліберних боєприпасів для індивідуальної зброї та боєприпаси для бойових машин і артилерійських систем, протитанкових боєприпасів, таких як LAW та Panzerfaust.
  • Датчики та чутливі пристрої: різні типи безпілотних літальних апаратів із комплектуючими (143 одиниці), радари та системи виявлення, такі як наземні датчики, і всього 1037 одиниць приладів нічного бачення включно з тепловізорами.
  • Мости Baileybruggen (15 одиниць) та понтонні системи М3 (шість одиниць).
  • Кухні польові кухні (31 одиниця).
  • Транспортні засоби (441 одиниця): 4-тонні вантажівки, автомобілі Amarok та машини швидкої допомоги.
  • Обладнання для розмінування: одна установка для розмінування Scanjack і дві установки Bozena, міношукачі та інше обладнання.
  • Кораблі (шість одиниць): два два шукачі мін класу Alkmaar.
  • Польові госпіталі (10 одиниць).
  • Намети (300 одиниць).
  • Агрегати (676 одиниць).
  • Запчастини: для різних типів транспортних засобів і систем (озброєння).
  • Матеріально-технічне забезпечення: два крани, 10 екскаваторів та 21 автонавантажувач.
  • Особисте спорядження: такі як одяг, шоломи, бронежилети і пайки.
  • Товари медичного призначення: особисті аптечки та ліки.
  • Паливо.
Яку військову допомогу Україні надали Нідерланди: список фото 1

З міркувань безпеки ще частину допомоги не оприлюднили.

Нагадаємо, триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак. 

Теги: Нідерланди Україна війна допомога ЗСУ

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