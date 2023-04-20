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Святкування 9 травня: Латвія ухвалила закон, щоб бути солідарною з українцями

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Святкування 9 травня: Латвія ухвалила закон, щоб бути солідарною з українцями
Сейм Латвії планував ухвалити рішення, згідно з яким цього року 9 травня буде оголошено днем пам'яті загиблих і постраждалих у війні в Україні
фото ілюстративне

У Латвії 9 травня заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи

Сейм Латвії у четвер, 20 квітня, у терміновому порядку ухвалив закон «Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня». Про це передає Delfi.

Тепер у Латвії 9 травня заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи.

Сейм планував ухвалити рішення, згідно з яким цього року 9 травня буде оголошено днем пам'яті загиблих і постраждалих у війні в Україні, однак Комісія з прав людини і громадських справ підготувала альтернативний проєкт, який і був ухвалений.

Тепер на всій території Латвії 9 травня (протягом усієї доби) і до 7-ї години ранку 10 травня заборонено використання піротехніки. У публічному просторі на відкритому повітрі заборонено проведення святкових і розважальних заходів, маніфестацій, зібрань і пікетів. Якщо для проведення таких заходів потрібен дозвіл від самоврядування, то воно не має права видавати такі дозволи.

Рішення ухвалено на знак солідарності з народом України.

Нагадаємо, Кремль пішов на вкрай незвичайний крок, скасувавши ряд військових парадів у регіональних столицях. Зокрема, заплановані паради на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною скасовано у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною, а також в тимчасово окупованому Криму.

Теги: росія Україна війна Латвія

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