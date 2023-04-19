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Спалах у небі над Києвом: мережа вибухнула мемами (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Спалах у небі над Києвом: мережа вибухнула мемами (фото)
Українці озброєні гумором: ЗСУ боронитимуть нашу землю навіть від інопланетян
фото з соцмереж

Українці жартують навіть під час повітряної тривоги

Цього вечора під час повітряної тривоги у Києві та Київській області жителі столиці бачили яскравий спалах у небі, однак без звуку вибуху. Наразі влада не коментувала інцидент, але українці вже встигли наробити нову порцію воєнних мемів.

Користувачі одразу припустили, що спалах над Києвом могло спричинити падіння неопізнаного літаючого об’єкта.

Спалах у небі над Києвом: мережа вибухнула мемами (фото) фото 1
фото з соцмереж

Також українці жартують, що інопланетними створіннями після всього пережитого нас уже не налякати.

Увага! Фото містять нецензурну лексику.

Спалах у небі над Києвом: мережа вибухнула мемами (фото) фото 2
фото з соцмереж
Спалах у небі над Києвом: мережа вибухнула мемами (фото) фото 3
фото з соцмереж

Напередодні інциденту зі спалахом з'явилася новина, що на Землю впаде супутник NASA Rhessi, який вивчав Сонце з 2002 року, доки його не вивели з експлуатації у 2018 році. Користувачі з гумором припускають, що системи ППО Patriot могли ідентифікувати супутник як ворожий об'єкт і збити його.

Спалах у небі над Києвом: мережа вибухнула мемами (фото) фото 4
фото з соцмереж
Спалах у небі над Києвом: мережа вибухнула мемами (фото) фото 5
фото з соцмереж

Не обійшлося і без уже традиційних жартів про паляницю, але тепер у новому баченні.

Спалах у небі над Києвом: мережа вибухнула мемами (фото) фото 6
фото з соцмереж

Нагадаємо, що мешканці району Осокорки, що на лівому березі столиці, стверджували, що бачили дуже яскравий спалах, який освітив весь мікрорайон. Також про це заявляли мешканці Печерська. Водночас вибуху очевидці не чули. Соцмережі поширили відео яскравого спалаху.

Читайте також: Воєнний гумор на межі. Як жарти допомагають українцям вижити
Теги: НЛО системи ППО гумор українці

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Спалах у небі над Києвом: мережа вибухнула мемами (фото)
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