Спалах у небі над Києвом: мережа вибухнула мемами (фото)

Українці жартують навіть під час повітряної тривоги

Цього вечора під час повітряної тривоги у Києві та Київській області жителі столиці бачили яскравий спалах у небі, однак без звуку вибуху. Наразі влада не коментувала інцидент, але українці вже встигли наробити нову порцію воєнних мемів.

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Користувачі одразу припустили, що спалах над Києвом могло спричинити падіння неопізнаного літаючого об’єкта.

фото з соцмереж

Також українці жартують, що інопланетними створіннями після всього пережитого нас уже не налякати.

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фото з соцмереж

фото з соцмереж

Напередодні інциденту зі спалахом з'явилася новина, що на Землю впаде супутник NASA Rhessi, який вивчав Сонце з 2002 року, доки його не вивели з експлуатації у 2018 році. Користувачі з гумором припускають, що системи ППО Patriot могли ідентифікувати супутник як ворожий об'єкт і збити його.

фото з соцмереж

фото з соцмереж

Не обійшлося і без уже традиційних жартів про паляницю, але тепер у новому баченні.

фото з соцмереж

Нагадаємо, що мешканці району Осокорки, що на лівому березі столиці, стверджували, що бачили дуже яскравий спалах, який освітив весь мікрорайон. Також про це заявляли мешканці Печерська. Водночас вибуху очевидці не чули. Соцмережі поширили відео яскравого спалаху.