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Пентагон виділив $215 млн на прискорення поставок Javelin і Stinger Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пентагон виділив $215 млн на прискорення поставок Javelin і Stinger Україні
Javelin – ефективна протитанкова зброя
фото з відкритих джерел

Кошти будуть спрямовані на модернізацію виробничих процесів на підприємствах Aerojet Rocketdyne

Міністерство оборони США уклало з виробником ракетних двигунів Aerojet Rocketdyne угоду на $215,6 млн на розширення та модернізацію підприємств цієї компанії. Про це йдеться в релізі Пентагону.

«Кошти будуть спрямовані на модернізацію виробничих процесів на підприємствах компанії, консолідацію виробничих ліній, закупівлю обладнання, створення систем обробки даних та збільшення швидкості виробництва та поставок Javelin, Stinger та керованих ракет GMLRS», – інформує Пентагон.

Повідомляється, що цю роботу було профінансовано програмою про додаткові асигнування для України.

До слова, Україна використовуватиме будь-яке незаборонене міжнародними законами озброєння для звільнення тимчасово окупованого Криму.

Німеччина дозволила Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29.

А Фінляндія вважає дискусію щодо можливості передання багатоцільових винищувачів Hornet F-18 Україні «неактуальною».

Теги: Пентагон озброєння Україна війна

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