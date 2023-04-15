Пентагон виділив $215 млн на прискорення поставок Javelin і Stinger Україні
Кошти будуть спрямовані на модернізацію виробничих процесів на підприємствах Aerojet Rocketdyne
Міністерство оборони США уклало з виробником ракетних двигунів Aerojet Rocketdyne угоду на $215,6 млн на розширення та модернізацію підприємств цієї компанії. Про це йдеться в релізі Пентагону.
«Кошти будуть спрямовані на модернізацію виробничих процесів на підприємствах компанії, консолідацію виробничих ліній, закупівлю обладнання, створення систем обробки даних та збільшення швидкості виробництва та поставок Javelin, Stinger та керованих ракет GMLRS», – інформує Пентагон.
Повідомляється, що цю роботу було профінансовано програмою про додаткові асигнування для України.
До слова, Україна використовуватиме будь-яке незаборонене міжнародними законами озброєння для звільнення тимчасово окупованого Криму.
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