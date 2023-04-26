Лавров гостро висловився про президента Чехії. Прага відповіла

У Чехії назвали Лаврова «клоуном», а РФ – державою-терористом

Очільник російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров прокоментував думку президента Чехії Петра Павела, що Китай не може бути посередником, бо Пекіну вигідно затягування війни і заявив, що він поза нормами політики.

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«Це заяви такого роду, які не мають нічого спільного із роботою нормального політичного діяча», – заявив Лавров.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський опублікував відповідь. У Празі назвали главу російського МЗС «клоуном», а РФ – державою-терористом.

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«Висловлювання клоуна Лаврова про нашого президента, президента Павела, сміховинні. Росія – терористична держава, і її керівництво має постати перед міжнародним трибуналом», – написав Ліпавський.

Нагадаємо, Китай оприлюднив свою формулу миру між Росією та Україною.

«Мирний план» Китаю містить 12 принципів, які, на переконання влади, мають сприяти закінченню війни РФ проти України. Однак саме слово «війна» в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова «конфлікт» та «українська криза».

Сполучені Штати Америки відреагували на так званий «мирний план» Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це «війна вибору» російського диктатора Володимира Путіна.