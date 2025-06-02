Лавров поскаржився Рубіо на спецоперацію СБУ

Розмова відбулася на прохання Москви – США закликали до діалогу з Україною

Держсекретар США Марко Рубіо у неділю провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим після атаки ЗСУ по російських аеродромах. У Вашингтоні уточнили, що дзвінок відбувся за ініціативи російської сторони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держдепартамент США.

«Держсекретар Марко Рубіо на прохання Росії поговорив із міністром закордонних справ Росії Лавровим. Держсекретар Рубіо повторив заклик президента Трампа до продовження прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення міцного миру», – йдеться в повідомленні.

Російське МЗС у своєму коментарі заявило про обговорення перспективи врегулювання війни в Україні та російсько-українські переговори, які відбудуться сьогодні в Стамбулі.

Також російська сторона стверджує, що американський держсекретар нібито «висловив співчуття» у зв’язку із загибеллю мирних жителів у Курській та Брянській областях після підриву мостів. У Вашингтоні ці заяви не підтверджували.

Нагадаємо, 28 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров уже проводив телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Тоді, за повідомленнями російських ЗМІ, Лавров поінформував американського посадовця про підготовку до нового раунду переговорів між Росією та Україною. У відповідь Рубіо наголосив, що президент США Дональд Трамп рішуче налаштований домогтися якнайшвидшого завершення війни в Україні.

Раніше спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США отримали перелік умов від України для можливої мирної угоди, водночас чекають аналогічного докуммемента від Російської Федерації.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що російська сторона «оперативно розробила меморандум». Він начебто викладає позицію РФ «з усіх аспектів надійного подолання першопричин кризи».

Також «Главком» повідомляв, що Мединський у Стамбулі втік від камер після запитань про знищені літаки.