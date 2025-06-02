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Глава МЗС Норвегії відреагував на спецоперацію «Павутина»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Глава МЗС Норвегії відреагував на спецоперацію «Павутина»
Міністр закордонних справ Норвегії наголосив, що Україна дотримується міжнародного права
фото з відкритих джерел

Еспен Барт Ейде: «Україна має повне право завдавати ударів у відповідь по військових об'єктах по всій Росії»

Україна має повне право атакувати військові об'єкти Росії. Як повідомляє NRK, про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, коментуючи спецоперацію «Павутина», інформує «Главком».

«Саме Росія розпочала цю війну, і Україна, звичайно, має повне право завдавати ударів у відповідь по військових об'єктах по всій Росії», – заявив міністр.

Ейде зазначив, що спецоперація СБУ показує, що Україна дотримується міжнародного права і атакує військові об'єкти, в той час, як Росія часто атакує українські міста, калічить і вбиває цивільних.

За словами урядовця, хоча уражені російські бази знаходяться відносно близько до Норвегії, немає жодних причин, чому країна повинна постраждати безпосередньо.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

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Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

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Теги: авіація літак аеродром росія Україна

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