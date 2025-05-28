Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лавров назвав дату і місце наступних мирних переговорів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Лавров назвав дату і місце наступних мирних переговорів
За словами глави російського МЗС, так званий меморандум містить пропозиції для «надійного подолання першопричин кризи»
фото з відкритих джерел

Новий раунд переговорів відбудеться в Туреччині

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського дипломата.

За словами Лаврова, російська сторона «оперативно розробила меморандум». Він начебто викладає позицію РФ «з усіх аспектів надійного подолання першопричин кризи».

«Наша делегація на чолі з Володимиром Ростиславовичем Мединським готова представити цей меморандум делегації України і дати необхідні пояснення в ході другого раунду відновлених прямих переговорів в Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня», – каже він.

Раніше російський міністр закордонних справ стверджував, що хоче, аби другий раунд російсько-українських переговорів відбувся у Туреччині. Тим часом глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна готова стати локацією для нових мирних переговорів, оскільки «вважає це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті».

Нагадаємо, голова переговорної групи Володимир Мединський заявив, що зателефонував очільнику Міністерства оборони України Рустему Умєрову. Під час розмови соратник Путіна нібито запропонував дату та місце зустрічі для обміну так званими меморандумами.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий меморандум із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак, за його словами, ці обіцянки досі не реалізовані.

Також Володимир Зеленський стверджував, що Росія пропонує провести переговори щодо завершення війни в Україні на території Білорусі. Водночас глава держави назвав три найреалістичніші майданчики для переговорів – це Туреччина, Ватикан і Швейцарія.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського можлива, але має стати підсумком конкретних домовленостей.

Як повідомлялося, США отримали перелік умов від України для можливої мирної угоди, водночас чекають аналогічного документа від Російської Федерації.

Читайте також:

Теги: Туреччина росія Сергій Лавров переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путінські понти і блеф є основним прийомом російської дипломатії, особливо активним останні три роки
Понти Путіна. Для кого ці всі заяви?
24 травня, 19:00
Де-факто для росіян Друга світова війна почалася 17 вересня 1939 року, і вони тоді були союзниками нацистів, де-юре – 22 червня 1941 року
Чи варто відмовлятися від участі у перемозі над нацизмом?
7 травня, 11:00
МЗС Того закликає громадян, особливо молодь, яка бажає продовжити навчання за кордоном, бути надзвичайно пильними
Українські військові взяли у полон громадян Того, які воювали за Росію
2 травня, 20:14
Пєсков: РФ з самого початку підтримала ідею 30-денного припинення вогню
Росія підтримала ідею 30-денного перемир'я з Україною, але є нюанси
10 травня, 00:59
Зеленський наголосив, що Путін боїться прямих перемовин з ним
Президент розповів, про що говоритиме з Путіним у Туреччині
13 травня, 17:06
Фідан та Мединський у палаці Долмабахче в Стамбулі
У Стамбулі завершилась зустріч глави МЗС Туреччини та російської делегації
15 травня, 22:55
«Ярс-С» споряджається твердопаливними балістичними ракетами калібру 1,86 метра і довжиною 17,8 метра
Росія планує запуск міжконтинентальної ракети: розвідка повідомила подробиці
18 травня, 15:41
Гельмут Брандштеттер
РФ не дає права бути українцями на окупованих територіях – австрійський євродепутат
22 травня, 04:04
Про що свідчать масовані комбіновані удари Путіна по Україні: дані ISW
Про що свідчать масовані комбіновані удари Путіна по Україні: дані ISW
Вчора, 06:58

Політика

Трамп готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським
Трамп готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським
Лавров назвав дату і місце наступних мирних переговорів
Лавров назвав дату і місце наступних мирних переговорів
Помічник Путіна запропонував Україні дату і місце для обміну «меморандумами»
Помічник Путіна запропонував Україні дату і місце для обміну «меморандумами»
Росія створила інструкції для катування українських військовополонених
Росія створила інструкції для катування українських військовополонених
Нетаньягу підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС
Нетаньягу підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС
Генштаб повідомив деталі ураження російських оборонних підприємств
Генштаб повідомив деталі ураження російських оборонних підприємств

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
230K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
108K
Президент повідомив гарні новини з фронту
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
25K
Кремль назвав умову для зустрічі Зеленського і Путіна
24K
Портнова вбили, але його справа живе. Хто і чому блокує створення військових судів?
22K
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua