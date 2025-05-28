Лавров назвав дату і місце наступних мирних переговорів

За словами глави російського МЗС, так званий меморандум містить пропозиції для «надійного подолання першопричин кризи»

Новий раунд переговорів відбудеться в Туреччині

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського дипломата.

За словами Лаврова, російська сторона «оперативно розробила меморандум». Він начебто викладає позицію РФ «з усіх аспектів надійного подолання першопричин кризи».

«Наша делегація на чолі з Володимиром Ростиславовичем Мединським готова представити цей меморандум делегації України і дати необхідні пояснення в ході другого раунду відновлених прямих переговорів в Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня», – каже він.

Раніше російський міністр закордонних справ стверджував, що хоче, аби другий раунд російсько-українських переговорів відбувся у Туреччині. Тим часом глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна готова стати локацією для нових мирних переговорів, оскільки «вважає це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті».

Нагадаємо, голова переговорної групи Володимир Мединський заявив, що зателефонував очільнику Міністерства оборони України Рустему Умєрову. Під час розмови соратник Путіна нібито запропонував дату та місце зустрічі для обміну так званими меморандумами.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий меморандум із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак, за його словами, ці обіцянки досі не реалізовані.

Також Володимир Зеленський стверджував, що Росія пропонує провести переговори щодо завершення війни в Україні на території Білорусі. Водночас глава держави назвав три найреалістичніші майданчики для переговорів – це Туреччина, Ватикан і Швейцарія.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського можлива, але має стати підсумком конкретних домовленостей.

Як повідомлялося, США отримали перелік умов від України для можливої мирної угоди, водночас чекають аналогічного документа від Російської Федерації.