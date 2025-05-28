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Лавров зідзвонився з Рубіо: говорили про майбутні переговори 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лавров зідзвонився з Рубіо: говорили про майбутні переговори 
Рубіо обговорив з Лавровим наступні переговори
колаж: glavcom.ua

Дональд Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні – Рубіо

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову із держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає «Главком».

Повідомляється, що очільник російського МЗС поінформував держсекретаря США про підготовку до нового раунду переговорів між Україною та Росією.

Рубіо в розмові підкреслив, що президент США Дональд Трамп рішуче налаштований припинити війну в Україні якнайшвидше.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Та додав, що Росія має ще чотири дні на передачу документа. Водночас Сибіга написав, реагуючи на допис Умєрова: «Навіщо чекати до понеділка?».

«Ми очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як було домовлено раніше. Тільки добре підготовлена ​​зустріч має потенціал для досягнення відчутних результатів», – написав Андрій Сибіга.

До слова, Російська Федерація відмовилася передавати США варіант так званого меморандуму для завершення війни. 

Захарова заявила, що Москва не має домовленостей з Вашингтоном або іншими країнами про посередництво в обміні документами. За її словами, російська делегація виходить із домовленості, досягнутої 16 травня під час прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Раніше спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США отримали перелік умов від України для можливої мирної угоди, водночас чекають аналогічного докуммемента від Російської Федерації.

Під час розмови Трампа із Путіним росіяни заявили про підготовку відповідного документа. Келлог наголосив, що варіант проведення переговорів розглядали з Ватиканом, однак РФ виступила проти.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

За словами Лаврова, російська сторона «оперативно розробила меморандум». Він начебто викладає позицію РФ «з усіх аспектів надійного подолання першопричин кризи».

«Наша делегація на чолі з Володимиром Ростиславовичем Мединським готова представити цей меморандум делегації України і дати необхідні пояснення в ході другого раунду відновлених прямих переговорів в Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня», – каже він.

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Теги: Марко Рубіо Сергій Лавров переговори

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