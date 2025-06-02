Журналісти опублікували документ, з яким Україна поїде на переговори у Стамбул

Україна вимагає повного та безумовного припинення вогню

Документ, з яким українська делегація поїде до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Ключові принципи угоди та переговорний процес

Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів.

Заходи зміцнення довіри – вирішення гуманітарних питань: безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх полонених за принципом "всіх на всіх". Звільнення Росією всіх цивільних заручників.

Неповторення агресії: метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася.

Гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти: Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту для участі в переговорах та надання гарантій для забезпечення виконання угод.

Суверенітет: Україна не бере зобовʼязань бути нейтральною. Держава може обрати бути частиною євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС. Членство Києва в НАТО залежить від консенсусу всередині Альянсу. Не може бути встановлено жодних обмежень на чисельність, розміщення та інші параметри українських Сил оборони, а також щодо розміщення військ іноземних дружніх держав на території України.

Територіальні питання: територіальні здобутки, здійснені РФ з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.

Санкції: деякі обмеження можуть бути зняті з Росії, але поетапно та лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідності. Заморожені російські суверенні активи використовуються для відновлення України або залишаються замороженими до виплати репарацій.

Реалізація угоди: чітка, збалансована та досяжна дорожня карта для впровадження та забезпечення виконання угод.

Наступний крок – узгодження режиму припинення вогню та порядку денного зустрічі лідерів

після зустрічі у Стамбулі сторони продовжать переговори, які будуть зосереджені на повному та безумовному припиненні вогню: його умовах та моніторингу;

заходах зміцнення довіри;

підготовці та узгодженню порядку денного майбутніх переговорів лідерів з ключових питань;

переговори будуть проведені за участі США та Європи.

Припинення вогню

повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі щонайменше на 30 днів (з можливістю продовження кожні 30 днів) як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів;

моніторинг припинення вогню, який очолюють США та підтримують треті країни.

Заходи зі зміцнення довіри

після успішного обміну військовополоненими як наслідок переговорів у Стамбулі сторони продовжують процес обміну всіх військовополонених (принцип "всіх на всіх").

угода про безумовне повернення Російською Федерацією всіх депортованих та переміщених українських дітей, а також звільнення всіх цивільних ув'язнених. Ці заходи повинні поширюватися на всі категорії осіб, що перелічені, починаючи з лютого 2014 року.

Зустріч лідерів

Лідери України та Росії зустрінуться, щоб узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання.

Ключові питання мирної угоди, які мають бути узгоджені лідерами:

постійне та повне припинення бойових дій: умови, моніторинг, санкції за порушення;

гарантії безпеки та неповторення агресії;

територіальні питання;

економіка, компенсація, відновлення України;

санкції за порушення мирної угоди;

порядок укладання остаточної мирної угоди.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі має відбутися зустріч між українською та російською делегаціями. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна планує запропонувати Росії на переговорах повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. «Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична», – зазначив президент.