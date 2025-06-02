Мединський у Стамбулі втік від камер після запитань про знищені літаки

Мединський у Стамбулі публічно уникнув відповіді щодо втрат авіації РФ під час операції «Павутина»

Член делегації РФ на переговорах у Стамбулі втік від журналістів після питання про втрати російської авіації

Очільник російської переговорної делегації Володимир Мединський, який прибув до Стамбула для участі в перемовинах з Україною, потрапив у незручну ситуацію перед телекамерами. Деталі повідомляє «Главком» із посиланням на telegram-канали російських ЗМІ.

Журналісти поставили Мединському запитання щодо серії ударів Збройних сил України по російських аеродромах. Однак він раптово припинив спілкування і залишив локацію.

«Усе бачив, усе знаю. Все завтра», – сказав він на ходу, намагаючись уникнути подальшого діалогу. На відео видно, як представник РФ, уникаючи відповідей, пришвидшив крок і буквально втік від камер. Запис швидко поширився соцмережами.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

Документ, з яким українська делегація поїде до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.