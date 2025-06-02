Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мединський у Стамбулі втік від камер після запитань про знищені літаки

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Мединський у Стамбулі втік від камер після запитань про знищені літаки
Мединський у Стамбулі публічно уникнув відповіді щодо втрат авіації РФ під час операції «Павутина»
фото: скріншот відео

Член делегації РФ на переговорах у Стамбулі втік від журналістів після питання про втрати російської авіації

 

Очільник російської переговорної делегації Володимир Мединський, який прибув до Стамбула для участі в перемовинах з Україною, потрапив у незручну ситуацію перед телекамерами. Деталі повідомляє «Главком» із посиланням на telegram-канали російських ЗМІ.

Журналісти поставили Мединському запитання щодо серії ударів Збройних сил України по російських аеродромах. Однак він раптово припинив спілкування і залишив локацію.

«Усе бачив, усе знаю. Все завтра», – сказав він на ходу, намагаючись уникнути подальшого діалогу. На відео видно, як представник РФ, уникаючи відповідей, пришвидшив крок і буквально втік від камер. Запис швидко поширився соцмережами.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

Документ, з яким українська делегація поїде до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також:

Теги: росія Стамбул переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Операція «Павутина». Центр протидії дезінформації повідомив, скільки знищено літаків
Операція «Павутина». Центр протидії дезінформації повідомив, скільки знищено літаків
У Стамбулі відбудеться зустріч делегацій України та РФ: що відомо
У Стамбулі відбудеться зустріч делегацій України та РФ: що відомо
Лавров поскаржився Рубіо на спецоперацію СБУ
Лавров поскаржився Рубіо на спецоперацію СБУ
Мединський у Стамбулі втік від камер після запитань про знищені літаки
Мединський у Стамбулі втік від камер після запитань про знищені літаки
Сенатори США анонсують «тарифний хаос» для російської нафти
Сенатори США анонсують «тарифний хаос» для російської нафти
Глава МЗС Норвегії відреагував на спецоперацію «Павутина»
Глава МЗС Норвегії відреагував на спецоперацію «Павутина»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
54K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
37K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
31K
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України
20K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua