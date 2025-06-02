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Спецоперація «Павутина»: перші супутникові знімки авіабази «Бєлая»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Спецоперація «Павутина»: перші супутникові знімки авіабази «Бєлая»
Вибухи на авіабазі «Бєлая»
фото з соцмереж

Під час атаки на авіабазу «Бєлая» було уражено як мінімум чотири літаки

Osint-аналітик Кріс Біггерс оприлюднив перші супутникові знімки, зроблені після атаки СБУ по військових авіабазах Росії 1 червня. Про це передає «Главком».

Знімок, оприлюднений аналітиком, демонструє ураження як мінімум чотирьох літаків, що дислокувалися у час атаки на території авіабази «Бєлая». Зокрема, йдеться зокрема про:

  • ураження трьох бортів стратегічної авіації Ту-95МС;
  • ураження одного літака Ту-22М3.

Ще один літак Ту-95МС, як ілюструє знімок, ймовірно, могло бути пошкоджено під час атаки.

Спецоперація «Павутина»: перші супутникові знімки авіабази «Бєлая» фото 1
Спецоперація «Павутина»: перші супутникові знімки авіабази «Бєлая» фото 2

Біггерс наголосив, українська розвідка досягла «чудового успіху».

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

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Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

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Теги: аеродром літак авіація росія розвідка

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