США отримали пропозиції України для мирної угоди – Келлог

Посадовець наголосив, що потрібно продовжувати тиск на росіян для того, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів з Україною

За словами спецпредставника Трампа, Сполучені Штати очікують від Росії перелік умов для завершення війни

США отримали перелік умов від України для можливої мирної угоди, водночас чекають аналогічного документа від Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спеціального представника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога в ефірі Fox News.

«Ми отримали це від української сторони. Нам потрібно отримати це від російської. А потім ви об'єднуєте їх разом і кажете: добре, що у нас є? «Що неприйнятно? Що прийнятно?» – пояснив він.

Як зазначив спецпредставник президента США, під час розмови Трампа із Путіним росіяни заявили про підготовку відповідного документа. Келлог наголосив, що варіант проведення переговорів розглядали з Ватиканом, однак РФ виступила проти.

«Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери – президент Трамп, президент Зеленський і президент Путін – і напрацюють усе це», – каже посадовець.

Нагадаємо, Росія мала представити Україні документ щодо врегулювання війни проти України після того, як завершиться обмін військовополоненими за формулою «1000 на 1000». Лавров раніше наголосив, що Росія активно працює над цим документом, а також додав, що Москва й надалі продовжуватиме роботу над мирним процесом, «незважаючи ні на які провокації».

Як відомо, президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні імовірно відбудуться у Ватикані наступного тижня. Також понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.

Тим часом очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров хоче, аби другий раунд російсько-українських переговорів про припинення вогню відбувся у Туреччині.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що стратегія безумовного припинення вогню більше не є актуальною для РФ, оскільки вона, нібито, має «доозброїти Україну».

До слова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що нинішня стратегія Росії на мирних переговорах полягає в тому, аби домогтися виходу США із цього процесу.