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Королева Британії привітала українців із Днем Незалежності

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Королева Британії привітала українців із Днем Незалежності
Королева Британії привітала українців із 31-ю річницею незалежності України
фото: British Embassy Kyiv

Нехай кращі часи чекають на нас у майбутньому, побажала королева

Королева Великої Британії Єлизавета II привітала українців із Днем Незалежності України у послані до президента Володимира Зеленського. Про це повідомило посольство Британії в Україні у Фейсбуці.

«Мені дуже приємно передати Вашій Високоповажності та народові України мої найщиріші вітання з нагоди святкування Дня Незалежності. У цей надскладний рік я сподіваюся, що сьогодні український народ в Україні і по усьому світу матиме нагоду відзначити свою культуру, історію та ідентичність. Нехай кращі часи чекають на нас у майбутньому», – йдеться в привітанні.

Раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс оригінально привітала українців із Днем Незалежності. Вона заявила, що навіть в умовах розв’язаної Росією війни українці зберігають почуття гумору та народжують нові символи опору.

На кадрах у своєму відеопривітанні британська амбасадорка складала букет із символічних для України соняшників і бавовни.

Нагадаємо, Вселенський Патріарх Варфоломій також привітав українців з Днем Незалежності та наголосив, що зло ніколи не переможе добро. 

До слова, головна опозиціонерка білоруського диктатора Олександра Лукашенка Світлана Тихановська 24 серпня, на День Незалежності, звернулася до українців із вітанням. Вона акцентувала: самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко і його режим втягнули Білорусь у війну і зрадили білорусів, однак народ країни підтримує українців.

 

Теги: Королева Єлизавета II День Незалежності

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