Літак із Пелосі покинув Тайвань (відео)

Візит, за яким стежило пів світу, тривав менше доби

Літак спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі вилетів з аеропорту Тайбею Суншань. Про це повідомляє BBC.

Близько 13:00 за Києвом літак Ненсі Пелосі вирушив у дорогу, завершуючи її візит тривалістю менше доби.

Під час візиту Пелосі та ще п’ять членів Конгресу США у складі делегації зустрілися з керівництвом Тайваню.

Далі спікерка продовжить турне Азією. З Тайваню вона прямує спершу до Південної Кореї, далі – Японії.

Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.

Також Китай запровадив санкції проти Тайваню.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв’язку з поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань.

У повідомленні МЗС Китаю зазначається, що Се Фен «передав суворі заяви» проти візиту Пелосі. Інших подробиць не уточнюється.

Нагадаємо, 2 серпня, літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився у тайванському аеропорту. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці. Вранці 3 серпня у законодавчій раді відбудеться зустріч Пелосі із керівництвом Тайваню, у тому числі з лідером уряду Цай Інвень.

27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.