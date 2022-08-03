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«Через 2-3 тижні почнеться контрнаступ»: українці в мемах відреагували на візит Пелосі до Тайваню

Альона Боженко
Сьогодні, 04:32 glavcom.ua
«Через 2-3 тижні почнеться контрнаступ»: українці в мемах відреагували на візит Пелосі до Тайваню
Українці відреагували мема на візит Ненсі Пелосі до Тайваню
фото із відкритих джерел

За пересуванням літака Пелосі слідкувало 283 тисячі людей

Українці у соціальних мережах бурхливо відреагували на події, пов'язані з візитом американської політикині до Тайваню, і створили численні меми на цю тему.

За пересуванням літака Пелосі слідкувало 283 тисячі людей з усього світу. Тож його приземлення теж не обійшлося без уваги.

Також українці склали уявний план китайського лідера із нападу на Тайвань за аналогією плану російського диктатора Володимир Путіна, який хотів захопити Київ за три дні.

«Через 2-3 тижні почнеться контрнаступ»: українці в мемах відреагували на візит Пелосі до Тайваню фото 1

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович скористався ситуацією, щоб нагадати про черговий ефір із російським адвокатом і публіцистом Марком Фейгіним. Проте користувачі соцмереж відповіли Арестовичу досить жорстко.

«Через 2-3 тижні почнеться контрнаступ»: українці в мемах відреагували на візит Пелосі до Тайваню фото 2

Разом з тим багато користувачів соцмереж провів аналогію між ситуацією США-Китай-Тайвань та війною Росії з Україною.

«Через 2-3 тижні почнеться контрнаступ»: українці в мемах відреагували на візит Пелосі до Тайваню фото 3

Також письменниця Тетяна Ямпольська відмітила один історичний факт.

Примітно, що деякі місцеві мешканці вийшли зустрічати американську топчиновницю в українській символіці на масках та футболках.

 

Нагадаємо, 2 серпня літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився у тайванському аеропорту. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці. Вранці 3 серпня у законодавчій раді відбудеться зустріч Пелосі із керівництвом Тайваню, у тому числі з лідером уряду Цай Інвень.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після прибуття на Тайвань заявила, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

Теги: США Китай Тайвань

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