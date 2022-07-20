Китай погрожує США рішучими заходами через візит Пелосі до Тайваню

Китай категорично проти того, щоб Пелосі відвідала Тайвань

Візит Пелосі до Тайваню мав відбутися іще в квітні

Уряд Китаю погрожує Сполученим Штатам Америки «рішучими заходами», у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвань. Про це повідомляє Reuters.

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що будь-який візит Пелосі серйозно підірве суверенітет і територіальну цілісність Китаю.

«Якщо американська сторона буде наполегливо дотримуватися цього курсу, Китай обов'язково зробить рішучі і силові заходи для твердого захисту свого національного суверенітету і територіальної цілісності», – сказав він.

Пелосі крім Тайваню в наступному місяці має намір також відвідати Індонезію, Японію, Малайзію і Сінгапур. Її візит на Тайвань був відкладений з квітня через позитивний тест на Covid-19.

Нагадаємо, 6 липня, американська контррозвідка попередила посадовців, що Китай активізує операції впливу, аби змусити уряд США проводити більш дружню політику щодо Пекіна.

Зазначається, що Пекін використовує різні засоби маніпулювання державними та місцевими чиновниками, аби змусити Вашингтон проводити більш дружню політику. Підходи Китаю включають використання підставних організацій, таких як Китайська народна асоціація дружби з зарубіжними країнами, яка культивує «сестринські» відносини між Пекіном та містами США.

Також 13 липня повідомлялося, що Есмінець ВМС США Benfold пройшов уздовж Парасельських островів у Південно-Китайському морі, які є спірною територією між Китаєм, Тайванем і В'єтнамом. Пекін заявив, що такі дії «серйозно порушили суверенітет та безпеку» Китаю.

Парасельські острови – це архіпелаг із приблизно 130 невеликих коралових островів. В останні 50 років архіпелаг перебуває у руках Китаю. На островах немає корінного населення – є лише китайські гарнізони чисельністю близько 1400 військових.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що армія КНР готова зупиняти будь-які спроби відділити Тайвань від Китаю. Фей Фенхе наголосив, Тайвань – це китайський Тайвань, і «возз'єднання батьківщини є абсолютною необхідністю».



