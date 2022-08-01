Жінка, через яку може початися Третя світова

Пелосі – живе втілення американського аристократизму епохи модерну

Що ж, Ненсі Пелосі за даними тайванських та американських джерел, таки прибуде у Тайвань. Навіть начебто всупереч волі адміністрації Байдена.

Сьогодні вона у Сингапурі, а ось завтра – 2 серпня, кажуть, може бути і на Тайвані.

Насправді візит офіційно в Тайвань не підтверджений і залишає певний простір для маневру США. Однак, чим ситуація стає більш запеклою, тим болючим буде репутаційний удар у разі скасування візиту керівника Палати представників.

Тому з усією очевидністю, Пелосі прибуде у столицю Тайваню – Тайбей. Далі – крок Китаю, який пообіцяв воєнні контрзаходи.

Зроблю припущення, що сторони можуть спробувати домовитись, щоб кожна «зберегла обличчя». Пелосі походить по вулицям Тайбею, а китайці погримають зброєю але так, щоб не зіткнутися прямим чином з американцями.

Пелосі – конгресвумен-могікан, аж із 1987 р. Вона переобиралась 10 разів і 5 разів набирала біля 80% голосів в своїх округах. Одна з найбагатших жінок Америки, 1940 року народження, політолог за освітою, італійського походження, двічі спікер Палати представників і перша жінка на цій посаді. Мати п'ятьох дітей і бабуся дев'яти онуків. Саме вона оголошувала імпічмент Трампу.

Все її життя – це практична організаційна політика. Політичне волонтерство, штаби, партійні комітети, партійна організація в палаті, спікерство. Це не якась там вискочка Спартц, яка мнить себе компетентною особою і розкриває рота за вимогою старших товаришів.

Пелосі – живе втілення американського аристократизму епохи модерну.