«РФ не виграє цю війну»: Держдеп США закликав Росію вивести війська з України

Росія веде неспровоковану та навмисну війну і свідомо нехтує правами людини

У Держдепі США закликали Росію покласти край війні в Україні, яку вона не має шансів виграти незалежно від того, які б злочини не чинили її війська проти мирних українців. Про це під час відеобрифінгу заявив заступник прессекретаря Держдепартаменту США Ведант Пател.

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«Ми наполегливо закликаємо РФ вивести її сили (з України – «Главком»), щоб покласти край непотрібній війні, яку вона не може виграти і не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та безрозсудною є її тактика», – зазначив Пател.

За його словами, лише одна країна – Росія – веде неспровоковану та навмисну війну на свій вибір і свідомо нехтує правами людини.

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«Сьогодні ми знову закликаємо Росію припинити її фільтраційні операції, порушення та нехтування правами людини, гуманітарним правом та статутом ООН», – зазначив представник Держдепу США.

Раніше Зеленський оголосив про перемогу над Росією в інформаційному просторі.

Також повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери обговорили зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою.

Раніше Ердоган заявив, що дуже важливо провести розслідування щодо падіння ракети у Польщі. Він також наголосив, що важливо поважати заяву РФ, яка запевнила, що нібито не має відношення до цього інциденту.

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До відома, Байден й Ердоган провели на саміті G20 неоголошену зустріч.