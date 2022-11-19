«РФ не виграє цю війну»: Держдеп США закликав Росію вивести війська з України
Росія веде неспровоковану та навмисну війну і свідомо нехтує правами людини
У Держдепі США закликали Росію покласти край війні в Україні, яку вона не має шансів виграти незалежно від того, які б злочини не чинили її війська проти мирних українців. Про це під час відеобрифінгу заявив заступник прессекретаря Держдепартаменту США Ведант Пател.
«Ми наполегливо закликаємо РФ вивести її сили (з України – «Главком»), щоб покласти край непотрібній війні, яку вона не може виграти і не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та безрозсудною є її тактика», – зазначив Пател.
За його словами, лише одна країна – Росія – веде неспровоковану та навмисну війну на свій вибір і свідомо нехтує правами людини.
«Сьогодні ми знову закликаємо Росію припинити її фільтраційні операції, порушення та нехтування правами людини, гуманітарним правом та статутом ООН», – зазначив представник Держдепу США.
Раніше Зеленський оголосив про перемогу над Росією в інформаційному просторі.
Також повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери обговорили зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою.
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До відома, Байден й Ердоган провели на саміті G20 неоголошену зустріч.
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