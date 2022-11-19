Український дипломат припустив, чи можуть Китай та США домовитися за спиною Путіна

«Росія, як звичайний гопник, боїться, що після того, як на неї натиснуть, ще й вдарять»

Посол України в Індонезії Василь Гамянін припускає, що між президентами Китаю та США під час саміту G20 були досягнуті «певні позитивні домовленості», які будуть явно не на руку Москві. Про це дипломат висловився у інтерв’ю «Главкому».

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Зазначимо, що зустріч президентів США та Китаю, який формально Китай продовжує підтримку Росії, на Балі тривала кілька годин, що досить довго для таких зустрічей.

Український дипломат зазначив, що усі країни, які підтримують Росію і мають з нею якісь серйозні відносини, мають важелі впливу на РФ. І саме цим, на думку посла, пояснюються поступки Росії щодо дії зернової угоди та звільнення «азовців» у рамках обміну полоненими.

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«На мою особисту думку, жодна риторика на Кремль не подіє. Це – клінічний випадок. Для Кремля єдиними методами впливу можуть бути фізичні – перекрити десь кран чи щось таке. Країни, що мають певні серйозні стосунки з Росією і які, на нашу думку, не підтримують Україну тією мірою, якою ми би хотіли, залишаються для московського режиму останніми зачіпками, аби взагалі не померти швидко та болісно. Тому всі ці країни мають абсолютно дієві інструменти у руках, аби прямо зараз їх застосувати.

От вам два яскравих приклади. Українське зерно пішло на міжнародні ринки, чому так сильно опиралася Росія усіма кінцівками, а зараз вона не є стороною цієї угоди взагалі. Друге – звільнення «азовців», у яке ніхто не вірив і вважав їх приреченими. Тобто це демонстрація того, що на Москву є вплив і можливість натиснути. А Росія, як звичайний гопник, боїться, що після того, як на неї натиснуть, ще й вдарять. Тобто ці механізми та інструменти є», – сказав Гамянін.

Тому, посол припустив, що «були досягнуті певні позитивні домовленості» між президентами Китаю та США. Дипломат наголосив, що точок дотику та спільних інтересів у цих двох держав набагато більше, ніж «прив’язок до failed state, якою наразі є РФ».

Василь Гамянін погодився, що китайці пішли на рівні риторики від побудови багатополярного миру до двополярного, і другий полюс – явно не Росія.

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«Зрозуміло, що у такій конфігурації місця Росії нема. Проте розмови про двополярність світу, на мою думку, – це більше розмови. Колись вважалося, що Росія – це член G8, але ж так не було по факту», – сказав дипломат.

Нагадаємо, 14 листопада президент США Джо Байден зустрівся з президентом Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіном на Балі, Індонезія. Обидва лідери відверто поговорили про свої відповідні пріоритети та наміри з низки питань та заявили, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні.

Також у Білому Домі зазначили, що президент Байден висловив занепокоєння з приводу провокаційної поведінки КНДР, зазначив, що всі члени міжнародного співтовариства зацікавлені в тому, щоб заохотити КНДР діяти відповідально, і підкреслив тверду відданість Сполучених Штатів захисту індійсько-тихоокеанських союзників.

Як відомо, 15-16 листопада на індонезійському курортному острові Балі відбувся саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги було приділено Україні.

Група Великої двадцятки за підсумками саміту виступила зі спільною заявою, у якій засудила масовані удари Росії по території України і висловили співчуття Польщі.

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