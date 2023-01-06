Лукашенко підписав закон про позбавлення громадянства «екстремістів»
Новий закон набирає чинності з літа 2023 року
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до закону «Про громадянство», які дозволяють позбавляти громадянства білорусів, засуджених за «екстремістськими» статтями. Про це свідчить повідомлення, оприлюднене у п'ятницю, 6 січня, на сайті очільника білоруського режиму. Новий закон набирає чинності з літа 2023 року.
Згідно із законом, громадянства РБ можуть бути позбавлені білоруси, засуджені за «екстремістськими статтями». Новий закон поширюватиметься і на людей, у яких білоруське громадянство є єдиним.
За новими правилами, позбавити громадянства Білорусі можна тих, хто проживає за межами країни, засуджений за «екстремістську діяльність» або «завдання тяжкої шкоди» інтересам держави.
За даними інтернет-порталу «Медіазона», громадянство Білорусі можна буде позбавити за злочини, передбачені 55 статтями КК РБ. Новий закон також поширюватиметься на людей, у яких білоруське громадянство є єдиним.
У липні минулого року Лукашенко підписав закон, який запроваджує в Білорусі інститут спеціального виробництва. Він дозволяє проводити суди заочно. Серед тих, проти кого влада Білорусі вже порушила таке кримінальне провадження, – триразова олімпійська медалістка Олександра Герасименя та виконавчий директор «Білоруського фонду спортивної солідарності» Олександр Опейкін.
Слідчий комітет Білорусі завів спеціальний телеграм-канал для публікації прізвищ людей, щодо яких розпочато спеціальне провадження. На даний час у списку значаться 17 осіб.
До слова, 6 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав полігон у Брестській області, де перебуває російська частина спільного угруповання військ, і вручив путінській армії велику кількість вітчизняних аптечок.
Тим часом білоруські хакери заявили про злам медичного центру управління справами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Згідно з отриманими документами, Лукашенко міг не здавати ПЛР-тестів на коронавірус перед зустріччю з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.
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