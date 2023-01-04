Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хакери оприлюднили медичні таємниці Лукашенка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хакери оприлюднили медичні таємниці Лукашенка
Згідно з отриманими документами, Лукашенко міг не здавати ПЛР-тестів на коронавірус перед зустріччю з Путіним
фото: Reuters

Викриті довідки охоплюють період із квітня 2021 до кінця грудня 2022 року

Білоруські хакери заявили про злам медичного центру управління справами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Згідно з отриманими документами, Лукашенко міг не здавати ПЛР-тестів на коронавірус перед зустріччю з президентом країни-агресора Володимиром Путіним. Про це пише Meduza.

Хакери, які називають себе «Об'єднаним штабом опору», виклали у відкритий доступ більше ніж 70 файлів, які є електронними варіантами довідок про ПЛР-тестування на коронавірус на ім'я Олександра Лукашенків та його сина Миколи.

Білоруське видання «Зеркало» визнало документи справжніми. Воно пише, що кожен файл має QR-код, при переході за яким з'являється офіційний сайт медцентру управління справами Лукашенка, де показано таку саму довідку, її можна завантажити у PDF-форматі.

Довідки охоплюють період із квітня 2021 до кінця грудня 2022 року. Майже всі вони були видані перед зустрічами Лукашенка з Путіним (до вересня 2021 року було достатньо одного тесту, після - два і більше). Довідки видавали також на ім'я сина Лукашенка. З них можна зробити висновок, що батько брав його із собою на більшість зустрічей з Путіним. Офіційно це не афішувалося.

Аналіз документів засвідчує, що довідки містять низку нестиковок. Зокрема, у результатах тестів Лукашенка трапляються два різні номери паспорта, а в тестах Миколи Лукашенка - три (один із них збігається з номером паспорта, зазначеним у довідках його батька).

Крім того, Олександр і Микола Лукашенки нерідко отримували довідки в один день і час. Іноді дати тестів змінювалися, а час взяття аналізу і видачі документа залишався колишнім.

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков спробував виправдатися, чому Путін уникає спілкування з журналістами і навіть вперше відмінив свою щорічну пресконференцію. Пєсков пояснює це тим, що Путіну заважають віруси, зокрема пандемія коронавірусу

Раніше повідомлялося, що згідно із журналістським розслідуванням, Путін постійно возить із собою купу лікарів, серед яких є спеціаліст із онкологічних захворювань, а також отоларинголог, аби оперативно виявити можливі проблеми із щитовидною залозою у кремлівського диктатора.

Теги: хвороба Олександр Лукашенко батько Дмитро Пєсков прессекретар коронавірус документи путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко полетів в Росію після нещодавнього візиту путіна
Лукашенко полетів до Путіна: деталі чергової зустрічі
24 грудня, 2022, 11:27
Путін таки отримав тверде запевнення Лукашенка, що Білорусь вступить у війну на боці Росії?
Про що домовилися Путін і Лукашенко
25 грудня, 2022, 11:01
Першочерговим напрямком Білорусі Лукашенко визначив воєнно-патріотичне виховання населення
Лукашенко, якого Путін втягнув у війну, зробив цинічну заяву про мир
2 сiчня, 07:41

Політика

Хакери оприлюднили медичні таємниці Лукашенка
Хакери оприлюднили медичні таємниці Лукашенка
Путін вивів на війну фрегат «Адмірал Горшков» із новими ракетами: деталі
Путін вивів на війну фрегат «Адмірал Горшков» із новими ракетами: деталі
Київ та Москва відреагували на скандальну заяву глави МЗС Ізраїлю
Київ та Москва відреагували на скандальну заяву глави МЗС Ізраїлю
Армія США прибуде у Нідерланди для посилення східного флангу НАТО
Армія США прибуде у Нідерланди для посилення східного флангу НАТО
Палата представників США сьогодні вчетверте обиратиме спікера
Палата представників США сьогодні вчетверте обиратиме спікера
Поранений Рогозін відправив Макрону осколок із своїх сідниць (фото)
Поранений Рогозін відправив Макрону осколок із своїх сідниць (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
61K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
22K
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
13K
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
11K
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ
9575
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту