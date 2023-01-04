Хакери оприлюднили медичні таємниці Лукашенка

Згідно з отриманими документами, Лукашенко міг не здавати ПЛР-тестів на коронавірус перед зустріччю з Путіним

Викриті довідки охоплюють період із квітня 2021 до кінця грудня 2022 року

Білоруські хакери заявили про злам медичного центру управління справами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Згідно з отриманими документами, Лукашенко міг не здавати ПЛР-тестів на коронавірус перед зустріччю з президентом країни-агресора Володимиром Путіним. Про це пише Meduza.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хакери, які називають себе «Об'єднаним штабом опору», виклали у відкритий доступ більше ніж 70 файлів, які є електронними варіантами довідок про ПЛР-тестування на коронавірус на ім'я Олександра Лукашенків та його сина Миколи.

Білоруське видання «Зеркало» визнало документи справжніми. Воно пише, що кожен файл має QR-код, при переході за яким з'являється офіційний сайт медцентру управління справами Лукашенка, де показано таку саму довідку, її можна завантажити у PDF-форматі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Довідки охоплюють період із квітня 2021 до кінця грудня 2022 року. Майже всі вони були видані перед зустрічами Лукашенка з Путіним (до вересня 2021 року було достатньо одного тесту, після - два і більше). Довідки видавали також на ім'я сина Лукашенка. З них можна зробити висновок, що батько брав його із собою на більшість зустрічей з Путіним. Офіційно це не афішувалося.

Аналіз документів засвідчує, що довідки містять низку нестиковок. Зокрема, у результатах тестів Лукашенка трапляються два різні номери паспорта, а в тестах Миколи Лукашенка - три (один із них збігається з номером паспорта, зазначеним у довідках його батька).

Крім того, Олександр і Микола Лукашенки нерідко отримували довідки в один день і час. Іноді дати тестів змінювалися, а час взяття аналізу і видачі документа залишався колишнім.

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков спробував виправдатися, чому Путін уникає спілкування з журналістами і навіть вперше відмінив свою щорічну пресконференцію. Пєсков пояснює це тим, що Путіну заважають віруси, зокрема пандемія коронавірусу

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що згідно із журналістським розслідуванням, Путін постійно возить із собою купу лікарів, серед яких є спеціаліст із онкологічних захворювань, а також отоларинголог, аби оперативно виявити можливі проблеми із щитовидною залозою у кремлівського диктатора.