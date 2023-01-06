Лукашенко завітав до путінської армії та приніс подарунки (фото)

Диктатор назвав «спільною батьківщиною» Росію й Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 6 січня відвідав полігон у Брестській області, де перебуває російська частина спільного угруповання військ. Диктатор вручив путінській армії велику кількість вітчизняних аптечок. Про це повідомили на офіційному сайті глави держави.

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Поблизу міста Барановичі російські та білоруські мотострілецькі й танкові підрозділи, спеціальні війська та підрозділи ППО провели спільні навчання. На полігон із візитом приїхав диктатор.

«Спільну справу робимо», – зауважив Лукашенко.

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Президент Білорусі ознайомився з розташуванням військових частин і підрозділів російських збройних сил, поспілкувався із солдатами та офіцерами.

«Якщо до мене будуть якісь питання, скажіть», – зауважив Лукашенко.

Диктатор додав, що такий досвід для військових має велике значення для Білорусі та країнам доведеться й надалі продовжити спільну підготовку збройних сил. Росію й Білорусь він назвав «спільною батьківщиною».

До того ж офіцер російських військ доповів президенту Білорусі, що підрозділи РФ готові до виконання завдань за призначенням.

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Також російські військові отримали від Білорусі велику партію аптечок. Лукашенко похизувався тим, що за декілька місяців розробок країна виготовила аптечки, «кращі за натівські».

Нагадаємо, Росія продовжила свої військові навчання у Білорусі.

Крім того, Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «у межах існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

До слова, Лукашенко, якого Путін втягнув у війну, зробив цинічну заяву про мир.

Напередодні білоруський диктатор створив під себе новий виконавчий орган й підписав законопроєкт про довічне перебування у політиці.

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Зауважимо, Лукашенко прокоментував переміщення військ в Білорусі – диктатор розказав, чому стягує армію на кордон з Україною.

Раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі в Мінську 19 грудня, ймовірно, відвернув спробу президента Росії Володимира Путіна змусити Білорусь піти на подальші поступки щодо інтеграції з РФ.

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