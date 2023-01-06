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Лукашенко завітав до путінської армії та приніс подарунки (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Лукашенко завітав до путінської армії та приніс подарунки (фото)
фото з відкритих джерел

Диктатор назвав «спільною батьківщиною» Росію й Білорусь 

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 6 січня відвідав полігон у Брестській області, де перебуває російська частина спільного угруповання військ. Диктатор вручив путінській армії велику кількість вітчизняних аптечок. Про це повідомили на офіційному сайті глави держави.

Поблизу міста Барановичі російські та білоруські мотострілецькі й танкові підрозділи, спеціальні війська та підрозділи ППО провели спільні навчання. На полігон із візитом приїхав диктатор.

«Спільну справу робимо», – зауважив Лукашенко.

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Президент Білорусі ознайомився з розташуванням військових частин і підрозділів російських збройних сил, поспілкувався із солдатами та офіцерами. 

«Якщо до мене будуть якісь питання, скажіть», – зауважив Лукашенко.

Диктатор додав, що такий досвід для військових має велике значення для Білорусі та країнам доведеться й надалі продовжити спільну підготовку збройних сил. Росію й Білорусь він назвав «спільною батьківщиною».

До того ж офіцер російських військ доповів президенту Білорусі, що підрозділи РФ готові до виконання завдань за призначенням.

Також російські військові отримали від Білорусі велику партію аптечок. Лукашенко похизувався тим, що за декілька місяців розробок країна виготовила аптечки, «кращі за натівські».

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Нагадаємо, Росія продовжила свої військові навчання у Білорусі.

Крім того, Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «у межах існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

До слова, Лукашенко, якого Путін втягнув у війну, зробив цинічну заяву про мир.

Напередодні білоруський диктатор створив під себе новий виконавчий орган й підписав законопроєкт про довічне перебування у політиці.

Зауважимо, Лукашенко прокоментував переміщення військ в Білорусі – диктатор розказав, чому стягує армію на кордон з Україною.

Раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі в Мінську 19 грудня, ймовірно, відвернув спробу президента Росії Володимира Путіна змусити Білорусь піти на подальші поступки щодо інтеграції з РФ. 

Читайте також: Військові навчання в Білорусі: британська розвідка оцінила ймовірність наступу

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко армія

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