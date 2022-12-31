Лукашенко підписав законопроєкт про довічне перебування у політиці

Лукашенко після припинення своїх повноважень увійде до складу Ради Республіки довічно

Напередодні диктатор створив під себе новий виконавчий орган

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав законопроєкт, який дозволяє йому залишатися у парламенті до кінця життя, повідомляє БелТА.

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За інформацією видання, білоруський диктатор затвердив зміни, згідно з якими значно зменшуються повноваження білоруського парламенту, їх передають новому органу – Всебілоруським народним зборам, який було створено після так званого референдуму щодо внесення поправок до конституції РБ.

Парламентарів Білорусі позбавлять права обирати членів конституційного суду та центральної виборчої комісії.

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Депутати верхньої (Рада Республіки) та нижньої (Палата представників) палат парламенту братимуть участь у Всебілоруських народних зборах як делегати.

У змінах до закону також передбачено, що президент Білорусі після припинення своїх повноважень увійде до складу Ради Республіки довічно. Аналогічне нововведення прийняв у Росії диктатор Володимир Путін, який гарантував собі місце у Раді Федерації РФ.

До слова, під час ракетного обстрілу України російськими окупаційними військами 29 грудня на території Білорусі впала ракета. Білоруська влада без попереднього розслідування заявила, що «ракета належить Україні».

Тим часом депутат Верховної Ради дав прогноз, коли Україна ударить по Білорусі.

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